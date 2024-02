Tesla dispose de plus de 26 000 prises et de près de 2400 stations Supercharger aux États-Unis et au Canada.

(Detroit) Les propriétaires de véhicules électriques Ford peuvent désormais utiliser une grande partie du réseau de recharge de Tesla aux États-Unis et au Canada, mais il y a un hic.

Associated Press

Ils devront se procurer un adaptateur que Ford fournira gratuitement, même si l’entreprise ne commencera pas à les expédier avant la fin du mois de mars.

En mai dernier, Ford est devenu le premier constructeur automobile à conclure un accord avec Tesla, basé à Austin, au Texas, pour recharger sur son réseau, qui est le plus grand et le mieux placé aux États-Unis.

Tesla dispose de plus de 26 000 prises et de près de 2400 stations Supercharger aux États-Unis et au Canada. Ford a déclaré que ses propriétaires auront accès à environ 15 000 prises de recharge rapide Tesla situées à des endroits stratégiques le long des couloirs de circulation. Les propriétaires de Ford ne pourront pas utiliser certaines prises Tesla plus anciennes.

La plupart des autres constructeurs automobiles ont suivi Ford en rejoignant le réseau de Tesla et en acceptant de passer à la prise de Tesla, appelée North American Charging Standard, qui est plus petite et plus facile à utiliser que les prises actuelles de la plupart des autres VE vendus dans les deux pays.

Ford a expliqué que l’ajout des prises Tesla doublera la taille du réseau utilisable par les propriétaires de véhicules électriques Ford. Il y a près de 166 000 véhicules électriques Ford aux États-Unis.

Ken Williams, directeur des services de charge et d’énergie, a indiqué que l’une des principales préoccupations des propriétaires de véhicules électriques était la charge, même s’ils rechargent 80 % du temps à la maison.

« Nous voulions nous assurer que nous répondions à ce besoin », a-t-il expliqué.

Ford offre les adaptateurs gratuitement aux propriétaires sur le site web http://ford.ca/support/how-tos/electric-vehicles/public-charging/how-do-i-get-a-fast-charging-adapter-nacs/.

L’entreprise fournira un adaptateur gratuit par véhicule.

Le réseau Tesla a été activé mercredi matin, et le logiciel permettant aux véhicules Ford de se recharger dans les stations Tesla devait être envoyé à peu près au même moment.

Ford adoptera le connecteur de charge de Tesla pour ses véhicules électriques de deuxième génération à partir de l’année prochaine.

Les clients paieront Tesla pour l’électricité, et M. Williams a rappelé qu’ils peuvent connaître le prix sur l’application mobile de Ford et sur les applications de recharge publique sur les écrans tactiles des véhicules.