Voici des modèles attendus au Salon électrique de Montréal.

Fiat 500e

Fiat profite de son passage au Salon du véhicule électrique de Montréal pour dévoiler sa 500e. Bien que ce modèle conserve une physionomie semblable à celle du modèle précédent, il est plus long, plus large et plus haut. Il repose en outre sur une architecture complètement différente. Une batterie de 42 kWh alimente un moteur électrique d’une puissance équivalente à 117 ch et 142 lb-pi de couple. Fiat estime que sa citadine vendue de 39 995 $ à 44 995 $ (avant les subventions applicables) pourra parcourir 240 km sur une pleine charge.

Fisker Ocean

PHOTO FOURNIE PAR FISKER Fisker Ocean

Fisker compte beaucoup sur l’Ocean pour garder la tête hors de l’eau. Offert à partir de 45 995 $, ce VUS compte trois déclinaisons à son catalogue : Sport, Extreme et Ultra. Selon la configuration (batterie de 80 kWh ou de 113 kWh) et le mode d’entraînement (un ou deux moteurs), l’Ocean offre une autonomie pouvant varier de 372 km à 579 km. Construit à Graz dans une usine carboneutre, l’Ocean se targue d’utiliser plus de 200 kg de matériaux recyclés et d’avoir mis au point un toit panoramique innovant. Celui-ci intègre des panneaux solaires qui, dans des conditions optimales d’ensoleillement, permettent d’accroître l’autonomie de ce véhicule.

Polestar 3

PHOTO FOURNIE PAR POLESTAR Polestar 3

Premier VUS de la marque, le Polestar 3 (à partir de 95 900 $) voit le jour aux États-Unis, où il partagera la chaîne d’assemblage du Volvo EX90. Ces deux véhicules utilisent la même architecture technique (nom de code SPA2). On y trouve deux moteurs électriques dont la puissance varie, selon la déclinaison, de 489 ch à 517 ch. Ceux-ci s’alimentent auprès d’une batterie 111 kWh, laquelle autorise une autonomie de quelque 500 km et un temps de recharge de 30 minutes sur une borne rapide de 250 kW.

Tesla Model 3

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model 3

Nouvelle, vraiment ? Approchez-vous un peu. Cette berline conserve les traits de la précédente mouture, mais regardez-la moins et regardez-la mieux. Pratiquement tous les panneaux de carrosserie portent le sceau de la nouveauté. Les différences avec « l’ancien » modèle apparaîtront sans doute plus évidentes une fois à bord. La présentation demeure toujours aussi minimaliste, mais les matériaux utilisés sont de bien meilleure qualité. Tout comme les assises, plus confortables, y compris à l’arrière. Sur le plan dynamique, les suspensions ont été retouchées pour mieux filtrer les imperfections de la route. L’autonomie est également à la hausse et ce gain est essentiellement attribuable à une plus grande efficacité aérodynamique.

Volkswagen ID. Buzz

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen ID. Buzz

Plusieurs consommateurs retrouveront les joues rouges de leur enfance lorsqu’ils croiseront pour la première fois l’ID. Buzz. Réincarnation d’un modèle apparu dans les années 1950, cette Volkswagen posera ses roues dans les salles d’exposition à la fin de la présente année. Capable d’accueillir jusqu’à sept personnes à son bord, l’ID. Buzz compte sur une batterie de 91 kWh pour la mouvoir sur une distance de quelque 400 km, selon les premières estimations. Au Canada, l’acheteur aura à choisir la configuration (cinq ou sept places) et le mode d’entraînement (propulsion ou intégral). Les prix n’ont toujours pas été communiqués.

Volkswagen ID.7

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen ID.7

La tentation est grande de qualifier l’ID.7 de version électrifiée de la défunte Arteon. Comme cette dernière, l’ID.7 s’habille d’une carrosserie cinq portes, mais elle repose sur une architecture modulaire (nom de code MEB) semblable à celles de l’actuel ID.4 et de la future ID. Buzz. À son lancement prévu à la fin de l’été, l’ID.7 sera d’abord offerte avec une batterie de 77 kWh. Celle-ci alimentera un moteur qui dirigera sa puissance aux seules roues arrière (propulsion). Une batterie de plus forte densité (86 kWh) et un mode d’entraînement à quatre roues motrices (lequel nécessite deux moteurs) s’ajouteront au catalogue dans les mois à venir.

Volvo EX30

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo EX30

Le petit Volvo nourrit de très grandes ambitions au Canada, et plus particulièrement au Québec, où il amorce une carrière dans quelques semaines. Ce modèle entièrement électrique et extrêmement compact donne l’impression d’être expressément taillé pour la ville où, il est vrai, il fait des étincelles. Capable de rivaliser avec des sportives de renom entre deux feux rouges (0-100 km/h en 3,6 s), l’EX30 ne craint pas plus les voies rapides ni les longs déplacements. Dans sa configuration de base (roues arrière motrices et un moteur), le petit Volvo affiche une autonomie de 442 km. Une quinzaine de kilomètres de plus que la déclinaison à quatre roues motrices avec deux moteurs.