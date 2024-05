Fabricant de lasers et d’équipements de télécommunication spécialisés, MPB Communications voit grand comme la Lune. Après avoir conçu des amplificateurs aidant les satellites à communiquer entre eux et avec la Terre, l’entreprise vise maintenant à participer à une mission lunaire.

Simon Lord Collaboration spéciale

« On pense pouvoir y arriver dans un horizon de deux à cinq ans », dit Michel Corriveau, chercheur chez MPB Communications. Il ne sait pas encore dans le cadre de quelle mission cet objectif pourrait être réalisé, mais il note que les projets commencent généralement avec l’Agence spatiale canadienne (ASC).

À son tour, l’ASC peut ensuite nouer des partenariats avec la NASA ou avec l’Agence spatiale européenne, ce qui peut mener à des projets communs.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Michel Corriveau, chercheur chez MPB Communications

La mission Artemis de la NASA, par exemple, qui verra des astronautes se poser sur le sol lunaire pour la première fois depuis 1972, est maintenant prévue pour septembre 2026. Elle prévoit également, à plus long terme, la construction d’une première station spatiale lunaire. Il pourrait s’agir d’une occasion pour l’entreprise de Pointe-Claire.

Au-delà de la Lune, on aimerait aussi participer à une mission vers Mars. Comme les distances sont encore plus grandes, toutefois, le défi est d’autant plus important. Michel Corriveau, chercheur chez MPB Communications

Un petit pas pour MPB…

MPB Communications est née en 1976. À ce moment-là, RCA a fermé tous ses laboratoires de recherche, incluant celui de Montréal. Morrel Bachynski, qui était le vice-président de la recherche et du développement chez RCA Canada, a décidé de fonder une entreprise pour poursuivre la recherche qu’il dirigeait chez RCA.

Depuis, MPB Communications a remporté le premier prix « PME de l’année » remis aux Mercuriades, en 1992, et a continué de prospérer.

Elle conçoit et fabrique aujourd’hui un ensemble de produits de haute technologie extrêmement nichés. Ceux-ci sont utilisés principalement pour la télécommunication, et souvent dans des environnements hostiles, comme l’espace ou l’océan.

L’entreprise a par exemple conçu des systèmes d’amplification Raman et des amplificateurs à fibre Erbium permettant d’augmenter significativement la portée d’un signal. Ceux-ci permettent notamment à des satellites de communiquer entre eux et avec la Terre, et à un signal d’être transmis par fibre optique sur de plus longues distances.

« Comme nos produits sont extrêmement nichés, notre marché est très international, dit Michel Corriveau. Nos derniers clients, par exemple, étaient en Europe, en Asie du Sud-Est, au Brésil, au Mexique, en Inde et au Moyen-Orient. »

Nouveaux produits

En vue de réaliser ses objectifs de participer à des missions lunaires et martiennes, MPB Communications développe actuellement divers produits qui sont utilisés sur des satellites en orbite basse et vise à en augmenter la puissance. Cela lui ouvrira des portes à l’ASC, car les entreprises qui veulent participer à des projets avec l’agence doivent avoir déjà fait leurs preuves en ayant des produits testés dans l’espace.

« Il y a beaucoup de radiations dans l’espace, dit Michel Corriveau. On doit donc essentiellement “blinder” nos appareils pour les protéger. Il faut aussi les protéger contre les vibrations extrêmes lors du décollage. Je ne voudrais pas être à la place de notre amplificateur quand la fusée décolle ! »