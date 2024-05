L’entreprise Marcel Baril est spécialisée en produits conçus pour les municipalités (égouts et aqueducs), les sociétés minières et les entreprises forestières.

Pilier de l’entrepreneuriat québécois depuis bientôt 70 ans, l’entreprise témiscabitibienne Marcel Baril continue de bouger, avec l’ouverture d’une succursale à Mont-Laurier. De quoi rendre fier son défunt fondateur à qui l’on doit la création des Mercuriades en 1979. Portrait.

Bien implantée en Abitibi, en Outaouais et dans le nord de l’Ontario, l’entreprise spécialisée en produits conçus pour les municipalités (égouts et aqueducs), les sociétés minières et les entreprises forestières possède un nouveau pied-à-terre dans les Laurentides. « Un membre du Groupe Deschênes, dont on fait également partie, utilisait à moitié son emplacement à Mont-Laurier, explique Jean-Yves Baril, fils de Marcel et président de l’entreprise. Comme on y passe deux fois par semaine et qu’on a plein de clients là-bas, on a demandé d’occuper le reste de l’espace. »

Au printemps 2021, la PME a été acquise par le distributeur montréalais, faute de relève. « François Deschênes me disait depuis 10 à 15 ans de l’aviser quand nous serions prêts à vendre. On commençait à se faire vieux, mais c’était important pour nous de garder l’entreprise vivante en région et de garder le nom. »

PHOTO FOURNIE PAR MARCEL BARIL Marcel Baril a fondé l’entreprise en 1955 à 26 ans.

Un naturel

En effet, difficile de passer sous silence la contribution de Marcel Baril, qui a fondé l’entreprise en 1955 à 26 ans. « Après ses études commerciales auprès des frères à Berthierville, il a travaillé un peu au magasin général de son père. »

Ça n’a pas été long qu’il a voulu voler de ses propres ailes. Mon grand-père lui a alors offert un vieux camion et un entrepôt à La Sarre pour qu’il se lance. Jean-Yves Baril, président de Marcel Baril

Il faut dire que le jeune homme était un naturel. « Il était né pour faire de la business. À l’école, il avait demandé aux frères s’il pouvait vendre des boissons gazeuses et des chips aux autres élèves. Il avait acheté des caisses de 24 à 12 cennes la bouteille et il les revendait 15 cennes. »

PHOTO FOURNIE PAR MARCEL BARIL Marcel Baril (à gauche) et ses fils

Des années plus tard, Marcel Baril a créé le premier distributeur de matériaux de quincaillerie, de plomberie et de construction en Abitibi. « C’était voir grand de penser que c’était possible dans la région. On a commencé à La Sarre et on a rapidement pris de l’expansion avec une clientèle dans le nord de l’Ontario francophone et ailleurs en région. »

L’homme d’affaires a ensuite saisi les occasions dans les domaines municipal, minier et forestier, avant de déménager ses bureaux à Rouyn-Noranda, en 1975, pour se rapprocher du milieu minier.

Succession

Quatre ans plus tard, il a milité pour la création des Mercuriades. « Quand mon père voyait les concours récompensant les grandes entreprises, il se disait que plein de petites entreprises un peu partout au Québec mériteraient de recevoir des éloges semblables. Il voulait mettre en lumière leurs réussites et leurs innovations. »

À sa mort en 1993, un conseil de famille a été organisé pour planifier sa succession. « Ma mère, de concert avec mes frères et sœurs, m’a demandé si j’étais prêt à faire la job. J’imagine qu’il en avait parlé avec elle. Il commençait à prévoir sa retraite. »

Depuis 30 ans, le chiffre d’affaires de l’entreprise Marcel Baril est passé de 25 millions de dollars à plus de 50 millions. « On a aussi doublé le nombre d’employés. On est rendus une centaine. »