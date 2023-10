Depuis sa fondation il y a 15 ans, Solutions Ambra n’a pas cessé de croître. Pour cause, elle offre une solution qui favorise la mobilité, la sécurité et aide à contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Trois ans après avoir emménagé dans un immeuble tout neuf à Trois-Rivières, Solutions Ambra est aujourd’hui à l’étroit avec ses 90 employés. La PME doit recourir à des roulottes en attendant la construction de nouvelles installations. Un beau problème pour l’entreprise spécialisée dans la conception et le déploiement de réseaux LTE/5G privés.

Julie Roy Collaboration spéciale

En 2020, Éric L’Heureux, président de Solutions Ambra, désirait exporter sa technologie dans d’autres pays et l’élargir à différents secteurs d’activité. Des projets qui sont devenus réalité. « Depuis 2020, nos activités ont explosé », affirme l’homme d’affaires.

Pour cause, la technologie de Solutions Ambra comporte de nombreux avantages puisqu’elle permet aux entreprises de connecter différents équipements ainsi que du personnel sur d’énormes distances, et ce, dans des environnements très rudes. « On parle autant de faire des opérations à distance comme la conduite d’un camion que d’obtenir des données sur l’air, l’état d’un véhicule ou de pouvoir contacter quelqu’un à la surface avec un téléphone cellulaire dans le cas des mines souterraines. Même si c’est possible, ce n’est toutefois pas conçu pour aller sur l’internet et c’est mieux ainsi puisque cela renforce la sécurité informatique », illustre Éric L’Heureux.

PHOTO OLIVIER CROTEAU, LE NOUVELLISTE Éric L’Heureux, président de Solutions Ambra

Solutions Ambra offre donc à ses clients un service qui comprend la conception et le déploiement du réseau LTE/5G. « Au fil des ans, notre département de recherche et développement a conçu près d’une vingtaine de produits pour répondre aux besoins des industriels. L’avenir est déjà là, la technologie existe et la quantité de machines que l’on peut manœuvrer à distance est incroyable », affirme-t-il.

Résultat, Solutions Ambra est passée de son premier réseau implanté en 2017 à 50 projets conclus aujourd’hui, ce qui représente plus de 800 kilomètres de fibre optique enfouie et déployée dans des tunnels et connectée à des antennes qui diffusent le signal LTE/5G.

Une solution à la pénurie de main-d’œuvre jusqu’en Australie

Le nom d’Ambra est désormais présent dans sept pays, dont l’Australie. Une réussite qui s’explique par le fait que l’entreprise est également une solution à la pénurie de main-d’œuvre qui existe ailleurs. « Les sites miniers en Australie sont éloignés et là aussi, il est difficile de recruter du personnel. Maintenant, il est tout à fait possible de voir des camions sans chauffeur qui se promènent dans un environnement contrôlé grâce à notre savoir-faire qui permet la téléopération. »

D’autres secteurs d’activité charmés

Solutions Ambra a commencé ses activités en visant le secteur minier, et bien que ce dernier soit encore très présent, l’entreprise a élargi son portefeuille de clients et compte des projets dans les domaines de l’hydroélectricité, de la sécurité publique et du côté de la défense nationale. Elle a réussi à percer certains de ces secteurs, entre autres, grâce à une innovation toute particulière, le Lyko. « Nous avons démocratisé le réseau LTE/5G nomade. En gros, on installe l’infrastructure sur une plateforme. Ce qui permet à notre client d’être connecté temporairement, le temps de répondre à ses besoins », explique l’entrepreneur.

Et demain ? L’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vise maintenant le secteur manufacturier, le transport et l’agriculture, mais à plus long terme. Pour atteindre ses objectifs, Éric L’Heureux envisage d’acquérir d’autres entreprises et lorgne des pays comme l’Afrique du Sud et l’Argentine. « Nous faisons une croissance soutenue, mais en gardant en tête que le plus important est notre réputation. Si on vend quelque chose, il faut être capable de le livrer. Donc, on monte une marche à la fois. »