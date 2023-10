La Chambre de commerce et d’industrie de Québec reçoit Julie Godin et Serge Godin, de CGI, le 14 novembre.

De nombreux évènements s’adressant aux entrepreneurs, et plus précisément aux PME, se dérouleront dans les prochaines semaines. Petit survol du calendrier dans le monde des PME.

La Presse

11 octobre

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain offre une formation en ligne spécialisée sur le b. a.-ba du réseautage en développement d’affaires. Au menu, les astuces nécessaires pour avoir du succès lors de vos activités de réseautage. La formation s’adresse autant aux dirigeants et membres de la haute direction qu’aux gestionnaires et membres de l’équipe de direction ou les travailleurs autonomes.

11 octobre

Pourquoi réseauter ? Si vous vous êtes déjà posé cette question, alors cet atelier vous est destiné. La Jeune Chambre de commerce de Montréal offre une formation courte et pratique qui sera suivie d’une activité de réseautage d’une heure où vous pourrez directement mettre en application les astuces que vous aurez apprises.

17 octobre

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance « Visionnaires techno Bell », une nouvelle série destinée à faire découvrir la vision d’experts émergents et novateurs dans un créneau technologique de pointe. Pour ce premier rendez-vous, la chambre reçoit Bertrand Nepveu, associé cofondateur de Triptyq Capital, entrepreneur, expert du métavers et créateur de la technologie derrière le casque de réalité mixte produit par Apple, l’Apple Vision Pro.

20 octobre

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec organise un déjeuner-causerie avec Olga Farman, associée directrice au bureau de Québec chez Norton Rose Fulbright. Mme Farman axe sa pratique et ses activités sur le secteur des sciences de la vie et s’occupe principalement de dossiers liés à la valorisation et au financement de la recherche en milieu hospitalier et à la commercialisation des résultats.

9 novembre

La Fédération des chambres de commerce du Québec reçoit Geneviève Mottard, présidente et chef de la direction de l’Ordre des CPA du Québec. À la barre de l’Ordre des CPA depuis 2016, Mme Mottard est membre du Conseil, du Bureau, et secrétaire de la Fédération internationale des experts-comptables francophones (FIDEF).

14 novembre

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec reçoit Julie Godin, coprésidente du conseil, vice-présidente exécutive, planification et développement stratégiques, de CGI, et Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil d’administration de l’entreprise. Fondée en 1976, CGI fournit des services-conseils en technologie de l’information, d’intégration de systèmes, d’impartition et de solutions.

7 décembre

La Jeune Chambre de commerce de Montréal offre la formation « Génération créative » sur deux journées ponctuées d’« ateliers pratiques, de conférences d’experts, de rencontres improbables, de coaching et de mentorat ». Elle s’adresse aux personnes qui sont « passionnées, curieuses, audacieuses, ont un esprit critique, ont une conscience sociale, un point de vue sur le monde » et veulent sortir de leur zone de confort et apprendre à déployer leur créativité.