De nombreux évènements et formations s’adressant aux ingénieurs se dérouleront dans les prochaines semaines. Petit survol du calendrier dans le monde du génie.

11 octobre

L’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) offre une séance d’information sur les démarches à suivre pour pratiquer de plein droit la profession au Québec pour des gens formés en génie à l’extérieur du Canada. Durant cette présentation virtuelle, un conseiller de l’Ordre vous exposera la mission et le mandat de l’OIQ, les conditions et les démarches à effectuer pour déposer une demande de permis et les documents demandés, des conseils pour constituer un dossier et un survol des étapes à suivre.

16 octobre

Dans un monde en mouvement, où il faut s’adapter à la réalité changeante de l’environnement d’affaires, il est essentiel d’intégrer l’agilité à ses pratiques. Mais qu’est-ce que l’agilité ? Comment l’intégrer ? Comment l’utiliser ? Quels sont les outils technologiques offerts ? Genium 360 et le Mouvement québécois de la qualité offrent leurs réponses lors d’une présentation virtuelle.

24 octobre

Gérer efficacement son temps de travail dans un contexte où l’information circule instantanément et où les demandes, les interruptions et les urgences sont multiples demeure un défi de tous les instants. Genium 360 offre cette formation virtuelle qui présentera une réflexion sur les objectifs, buts, priorités et sources d’interruption afin de trouver une méthode efficace en gestion de temps.

25 octobre

La gestion de l’énergie est incontournable pour à la fois avoir du succès, être heureux et être en bonne santé. Cet atelier en ligne offert par Genium 360 fournit des conseils pour mieux gérer le stress, rester positif et maintenir un degré élevé d’énergie et de résilience.

13 et 14 novembre

Le colloque annuel de l’Ordre des ingénieurs du Québec, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal, a pour thème cette année « Une empreinte durable sur les collectivités ». La programmation comprend des ateliers allant de l’économie circulaire aux industries 4.0 en passant par l’innovation et bien plus. En deux jours, il est possible d’accumuler 14 heures de formation continue.