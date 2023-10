Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs

Entrepreneur chevronné, Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs, ne jure que par certaines astuces sur lesquelles repose son succès entrepreneurial. Voici quatre conseils clés pour les entrepreneurs qui sont en réflexion sur la croissance de leur entreprise.

Mia K. Bellemare Collaboration spéciale

L’art de la croissance délibérée

Nicolas Duvernois incite les entrepreneurs à remettre en question une croyance profondément ancrée dans le monde des affaires : l’avidité pour une expansion rapide. Il faut s’interroger sur ses véritables aspirations et se poser une question fondamentale avant de planifier un plan de croissance : pourquoi la croissance ?

Il estime que de posséder une petite entreprise est un objectif tout aussi louable qu’une grande, tant que la santé mentale et physique de l’entrepreneur est préservée.

Au Canada, 99,5 % des entreprises comptent moins de cinq employés. Certaines régions du Canada et du Québec tirent leur vitalité de ces petites entreprises, et leur pérennité est cruciale pour les générations à venir. Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs

Il souligne l’émergence du concept de décroissance au sein de la communauté entrepreneuriale, soulevant les effets épuisants et environnementaux de la course effrénée à la croissance. Avant de se lancer dans une quête aveugle, chaque entrepreneur doit se demander s’il désire réellement cette croissance, et, le cas échéant, quel type de croissance, il vise.

La clarté des objectifs

Le deuxième conseil de Nicolas Duvernois concerne la nécessité de définir de manière préliminaire les objectifs d’un plan de croissance. Ces objectifs, rappelle-t-il, ne devraient pas émaner d’une simple impulsion pécuniaire ou d’une intuition passagère.

« Tu ne te prépares pas de la même manière à gravir le mont Royal qu’à gravir le mont Everest, illustre-t-il. Si tu veux gravir l’Everest, c’est une préparation hautement plus complexe, longue, difficile et dangereuse. »

Il insiste sur la nécessité qu’un plan de croissance soit limpide et que la motivation pour atteindre ces objectifs soit profondément enracinée.

Le danger, prévient M. Duvernois, réside souvent dans le précipice qui se cache derrière le désir de conquérir le monde, sans même avoir conquis sa position locale. Il encourage les propriétaires d’entreprise à prendre du recul sur leurs motivations.

Bien s’outiller

Le parcours entrepreneurial nécessite des ressources pour prospérer. Nicolas Duvernois évoque en outre la nécessité d’être bien outillé. L’importance d’être bien informé est cruciale.

Aujourd’hui, il n’y a plus aucune raison de ne pas savoir quelque chose. En tant qu’entrepreneur, en négligeant les recherches, la vérification des sources, ou en ne restant pas à l’affût de l’actualité du monde des affaires, c’est certain que tu mets la croissance de ta PME à risque. Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs

L’importance du réseautage

Selon Nicolas Duvernois, le Québec offre un terrain propice à l’entrepreneuriat, indépendamment des antécédents familiaux ou de l’expérience entrepreneuriale préalable. Il souligne toutefois la nécessité de s’entourer d’experts et de mentors, qui ne sont pas nécessairement des employés ou des partenaires commerciaux. Dans le monde de l’entrepreneuriat, les conseils de différents acteurs du réseau peuvent s’avérer essentiels.

« Il est important d’aller chercher toute l’aide qui existe et de s’entourer du mieux possible d’experts, qui ne sont pas obligés d’être vos employés ou vos partenaires d’affaires », souligne-t-il.