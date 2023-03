Avec les craintes d’une récession à l’horizon, le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, « reste aux aguets » et ouvre la porte à une aide aux petites entreprises (PME), au besoin. Leurs tarifs d’électricité augmenteront toutefois de 6,5 %, samedi, comme prévu.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Les tarifs de la clientèle d’affaires d’Hydro-Québec augmenteront de 6,5 %, samedi, pour tenir compte de l’inflation. La hausse est critiquée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) qui demande au gouvernement de plafonner l’indexation des tarifs d’électricité à 3 % pour les PME comme pour les ménages.

L’électricité ne serait qu’un levier parmi tant d’autres sur lequel le gouvernement peut intervenir, répond M. Fitzgibbon, en marge d’une annonce à Montréal, vendredi. « Il faut regarder l’ensemble de l’œuvre. »

Le ministre affirme qu’il reste « aux aguets » dans un contexte d’incertitude économique. « Récession ou non, on n’est pas sûr encore. Il faut être éveillé. Moi, je regarde beaucoup le taux d’emprunt. Je regarde les PME qui ont des difficultés. Il n’y a pas encore de programmes qu’on veut annoncer, mais on est au fait, on est aux aguets. »

Le ministre ne pense pas que les tarifs d’électricité sont la meilleure manière d’intervenir. « Les tarifs d’électricité : je ne pense pas qu’on va aller là. Honnêtement, on a quand même les tarifs les plus bas au Canada. Par contre, il y a d’autres mécanismes qu’on peut mettre en place, si besoin il y a. »

À la FCEI, on craint que l’augmentation des tarifs affaiblisse l’économie à un moment où plusieurs PME émergent de la pandémie. « Ça va augmenter les prix pour les citoyens [des biens vendus dans les commerces] et affaiblir les petites entreprises qui ne peuvent pas faire d’économie d’échelle et qui reçoivent des augmentations de coût de partout », déplorait son vice-président Québec, François Vincent, en marge d’une commission parlementaire sur le sujet à la fin janvier.

L’association souligne qu’il s’agit de la plus forte augmentation de la facture d’électricité depuis qu’elle a commencé à suivre l’évolution des tarifs en 1998.