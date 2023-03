Les quatre associés (et le chien) de WelcomeSpaces : Maly Charbonneau, Winnie le chien, Jean-Philippe Laforge, Christian Nadeau et Eric Welters

La nouvelle génération de consommateurs aime tout faire en ligne : commander au restaurant, faire son épicerie ou acheter des vêtements. Elle a maintenant accès aux services de comptables, de notaires et de conseillers financiers, et ce, sans se déplacer. C’est la proposition d’une petite entreprise de Repentigny, Welcome Spaces.

L’idée

C’était une idée de pandémie. Ils sont quatre associés, Jean-Philippe Laforge, Éric Welters, Christian Nadeau et Maly Charbonneau. Ils ont conçu une application pour permettre aux commerçants de voir leurs clients face à face, à distance. Le concept a évolué pour devenir un lieu de rencontre virtuel entre ceux qui donnent des services professionnels et leurs clients.

« Les millénariaux veulent tout faire en ligne. Ils n’aiment pas parler au téléphone et ne tiennent pas aux rencontres en personne, mais ils ne veulent pas non plus faire affaire avec un robot. Je le sais, j’en suis une », résume Maly Charbonneau, 28 ans, cofondatrice et cheffe du marketing de Welcome Spaces.

L’entreprise qui a officiellement pris son envol en janvier dernier est une plateforme web qui met en contact les spécialistes dûment agréés par un ordre professionnel avec une clientèle souvent difficile à joindre.

Nous rendons possible l’expérience client que ma génération recherche, c’est-à-dire un contact humain, livré à 100 % en virtuel. Maly Charbonneau, cofondatrice et cheffe du marketing de Welcome Spaces

Le produit

L’application utilise l’intelligence artificielle pour établir la meilleure relation possible entre l’offre des professionnels et la demande des clients. Des comptables, des assureurs, des courtiers hypothécaires et des avocats, entre autres spécialités, sont à un clic de ceux qui en ont besoin.

Le lieu d’échange offre des espaces permanents, privés et sécurisés, où les deux parties à une transaction peuvent discuter avec ou sans support vidéo, signer des documents et conserver des fichiers.

Welcome Spaces n’est pas une fintech assujettie à la réglementation de l’Autorité des marchés financiers, précise la cofondatrice. La sécurité que l’entreprise offre aux utilisateurs de la plateforme est celle qui vient avec un titre professionnel, absolument nécessaire pour l’utiliser.

Les professionnels peuvent faire l’essai du service de Welcome Spaces gratuitement et choisir ensuite entre deux propositions : 438 $ ou 998 $ par année par utilisateur, selon les options retenues. Il suffit ensuite d’attendre les clients, qui viennent à eux gratuitement et sans plus d’effort de leur part.

L’avenir

Welcome Spaces accueille actuellement 74 professionnels de plusieurs spécialités qui offrent leur expertise sur sa plateforme. Son objectif immédiat est d’augmenter ce total et d’attirer le plus grand nombre possible de spécialistes désireux d’élargir leur clientèle.

La petite entreprise se concentre actuellement sur le territoire québécois, mais voudrait éventuellement agrandir son terrain de jeu à l’ensemble du Canada. Investissement Québec a investi 1 million de dollars dans Welcome Spaces pour l’aider à commercialiser son produit.