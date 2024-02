Poussé par l’immigration, l’âge médian au Canada passe de 41,0 à 40,6 ans en seulement deux ans. Par conséquent, le Canada est plus peuplé, plus jeune et la domination des boomers s’efface.

L’influence grandissante des milléniaux et de la génération Z provoque une certaine révolution générationnelle qui redéfinit non seulement ce que nous mangeons, mais aussi notre façon de penser la nourriture elle-même.

La génération des milléniaux devient désormais plus importante que celle des baby-boomers dans notre pays, selon Statistique Canada. Au 1er juillet 2023, les milléniaux (nés entre 1981 et 1996) ont dépassé pour la première fois en nombre la génération des baby-boomers (nés entre 1946 et 1965). Poussé par l’immigration, l’âge médian au Canada passe de 41,0 à 40,6 ans en seulement deux ans. Par conséquent, le Canada est plus peuplé, plus jeune et la domination des boomers s’efface. La génération Z (née entre 1997 et 2012) s’agrandit et surpasse la génération X (née entre 1966 et 1980) et devient la troisième génération en nombre du Canada. Des projections nous indiquent qu’elle deviendra la plus importante dans les 30 prochaines années.

Les implications d’une population croissante et plus jeune pour l’industrie alimentaire sont multiples.

Les milléniaux se distinguent des autres générations par leur diversité raciale, leurs niveaux d’éducation plus élevés et leur maîtrise de la technologie.

Ils font également face à des difficultés financières plus tard dans la vie, contrairement aux générations précédentes qui évoluaient généralement dans un marché du travail difficile ou une économie impitoyable à un plus jeune âge. Maintenant à leur apogée économique, certains ayant des familles, les milléniaux ressentent la pression financière des taux d’intérêt plus élevés et des loyers à fort prix. Après une période de faible chômage et d’argent à bas prix, cette génération affronte une réalité difficile à gérer.

Prenons par exemple l’épicerie. Plus de 86 % des milléniaux recherchent activement des réductions, et plus de 66 % ont changé de magasin d’alimentation principal au cours des 12 derniers mois pour trouver de meilleurs rabais. Ces deux pourcentages sont les plus élevés, toutes générations confondues. De plus, 43 % utilisent des applications de sauvetage alimentaire comme Flasfood ou Too Good To Go pour acheter des aliments à prix réduit, approchant de leur date de péremption – là encore le taux d’utilisation le plus élevé de toutes les générations.

Auparavant, les milléniaux fréquentaient des magasins spécialisés, à la recherche d’aliments plus frais, naturels, respectueux de l’environnement et portant des étiquettes claires. Cependant, leur nouvelle réalité financière a forcé un changement de priorités. Malgré cela, leurs valeurs ne disparaîtront pas et, à mesure qu’ils deviendront plus influents économiquement, ils façonneront l’industrie alimentaire.

Les préférences des milléniaux pour la nourriture ethniquement diversifiée et les nombreuses collations continueront d’influencer les épiceries et les exploitants de services alimentaires.

Notre récente enquête a révélé que 28,3 % des milléniaux remplacent souvent les repas par plusieurs collations, contre seulement 8,7 % pour les baby-boomers, le repas du midi étant celui le plus souvent remplacé.

Fait intéressant, les milléniaux s’appuient sur leurs amis et leur famille comme principale source d’information sur la nourriture, contrairement aux boomers, qui se tournent vers les professionnels de la santé. Ils prêtent également une attention particulière aux étiquettes alimentaires. Soutenus par les réseaux sociaux, les milléniaux ont défié l’industrie alimentaire, plaidant pour des étiquetages plus précis, une meilleure source d’ingrédients et des choix plus sains. Malgré les défis financiers auxquels ils doivent faire face actuellement, ils continueront probablement d’influencer l’industrie et s’appuieront sur le groupe croissant de la génération Z pour forcer des changements pour le bien de tous.

Par exemple, la préférence de la génération Z pour les sources de protéines autres qu’animales pourrait accélérer la transition vers une production alimentaire plus durable.

Leur aisance avec la technologie entraînera également l’adoption du magasinage en ligne et des services de livraison de nourriture, qui ont déjà connu une augmentation depuis la pandémie.

De plus, l’accent mis par la génération Z sur l’authenticité et les expériences peut conduire à une augmentation de la restauration expérientielle et des offres alimentaires uniques. En accord avec leurs valeurs de durabilité et de communauté, ils sont également plus susceptibles de soutenir les producteurs locaux et à petite échelle.

Alors que les milléniaux continuent d’exercer leur influence sur l’industrie alimentaire, la cohorte montante de la génération Z apportera son propre ensemble de préférences et de valeurs, façonnant davantage l’avenir de l’alimentation. Savoir comprendre et s’adapter à ces changements générationnels deviendra crucial pour les entreprises du secteur alimentaire afin de rester pertinentes et de prospérer dans les années à venir.