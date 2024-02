PHOTO HIROKO MASUIKE, THE NEW YORK TIMES

(Washington) À l’occasion du Super Bowl, la Maison-Blanche a diffusé une courte vidéo dans laquelle le président Joe Biden, tout sourire, assis à côté d’une table garnie de chips, de biscuits et de boissons sportives, fustige les entreprises qui réduisent la taille des emballages et les portions des aliments les plus populaires sans pour autant en réduire le prix.

« J’en ai assez de ce qu’ils appellent la réduflation [shrinkflation]», a déclaré M. Biden.

La vidéo a enflammé les médias sociaux et ravi un défenseur des consommateurs nommé Edgar Dworsky, qui étudie les tendances à la réduflation depuis plus d’une décennie. Il a informé à deux reprises les conseillers économiques de M. Biden, la première fois au début de l’année 2023 et la seconde quelques jours avant la diffusion de la vidéo. Le premier briefing semblait ne mener nulle part. Le second a clairement éclairé le nouvel argument économique favori de M. Biden, à savoir que les entreprises ont profité d’une hausse rapide des prix pour s’en mettre plein les poches en maintenant ces prix à un niveau élevé tout en donnant moins aux consommateurs.

Les produits présentés dans la vidéo du président, comme les Oreo et les Wheat Thins, étaient tous des exemples de la contraction des prix que M. Dworsky avait documentée sur son site web Consumer World.

Alors que l’inflation se modère, les consommateurs restent furieux du prix élevé des produits d’épicerie.

M. Biden, qui a vu sa cote de popularité baisser en raison de la hausse des prix, a trouvé un moyen de rejeter la faute sur autrui qu’il adore en pleine campagne de réélection : il s’en prend aux entreprises qui réduisent la taille des barres chocolatées, des cartons de crème glacée et d’autres produits alimentaires, tout en augmentant les prix ou en les maintenant à un niveau stable, alors même que les marges bénéficiaires des entreprises restent élevées.

Le président a commencé à accuser les entreprises d’« arnaquer » les Américains avec ces tactiques et envisage de nouvelles mesures pour réprimer ces pratiques, selon des responsables de l’administration et d’autres alliés, sans toutefois préciser les mesures qu’il pourrait prendre. Il est également probable qu’il critiquera la contraction de l’inflation lors de son discours sur l’état de l’Union, la semaine prochaine.

M. Biden pourrait également soutenir une nouvelle législation visant à donner à la Commission fédérale du commerce les moyens d’enquêter de manière plus énergique sur les prix abusifs pratiqués par les entreprises et de les sanctionner, notamment dans les magasins d’alimentation.

Les prix grimpent…

Les fonctionnaires de la Maison-Blanche reconnaissent que le sénateur démocrate de Pennsylvanie, Bob Casey, a fait fléchir l’oreille du président sur cette question. Le bureau de M. Casey a publié l’année dernière un rapport cinglant sur la contraction des prix, calculant qu’environ un dixième des récentes augmentations de prix des collations et du papier hygiénique était imputable à la réduction par les entreprises du nombre de biscuits dans un sachet ou de feuilles sur un rouleau.

M. Casey a centré sa campagne de réélection sur cette question, accusant les grandes entreprises d’être à l’origine des hausses de prix qui ont laissé les consommateurs dans l’incapacité de se procurer des quantités suffisantes d’articles essentiels. « Une partie de cette situation est vraiment pernicieuse », a-t-il déclaré lors d’une interview.

Vous ne pouvez pas attendre un an pour acheter des serviettes en papier, du poulet désossé, des produits d’épicerie ou des couches Huggies. Bob Casey, sénateur démocrate de Pennsylvanie

Les sénateurs libéraux et certains groupes de réflexion progressistes à Washington ont poussé M. Biden, au début de son mandat, à blâmer la cupidité des entreprises pour la plus forte hausse des prix à la consommation en 40 ans. La sénatrice Elizabeth Warren a accusé les entreprises d’escroquer les consommateurs lorsque les prix ont commencé à grimper en 2021.

… la grogne aussi

Certains économistes démocrates, y compris des vétérans des administrations précédentes, comme Jason Furman de l’Université Harvard, ont rejeté les allégations selon lesquelles les prix abusifs étaient responsables de l’inflation. M. Biden n’a adhéré que partiellement à cet argument, désignant les conditionneurs de viande et les sociétés pétrolières de manière sélective et évoquant longuement d’autres facteurs d’inflation, notamment les chaînes d’approvisionnement mises à mal par la pandémie.

« Ce n’était pas un discours aussi large que certains l’auraient voulu », a déclaré Bharat Ramamurti, ancien conseiller économique de M. Biden, qui a néanmoins reçu des appels furieux de la part d’entreprises que M. Biden a citées en 2021 et en 2022.

Depuis lors, a noté M. Ramamurti, les sondages ont montré que les Américains sont en colère contre les entreprises pour les augmentations de prix, y compris pour les produits d’épicerie. Selon M. Ramamurti, une partie de la stratégie de contraction de M. Biden « consiste à essayer de rencontrer le public là où il se trouve et à parler des questions qui sont vraiment d’actualité ».

La chaîne d’approvisionnement n’a plus d’écho auprès des gens. Les rayons sont approvisionnés. Lorsque vous essayez d’expliquer le dernier kilomètre, il s’agit d’un élément important. Bharat Ramamurti, ancien conseiller économique de Joe Biden

M. Dworsky s’est dit heureux que M. Biden ait compris qu’il était important de se concentrer sur la contraction des prix.

« J’ai trouvé un bon porte-parole », a-t-il déclaré lors d’une interview. « Je ne connais pas beaucoup de questions relatives à l’éducation des consommateurs qui aient atteint ce niveau. »

