Le Québec est la province canadienne qui compte le moins de travailleurs gagnant le salaire minimum. Statistiquement, on arrive aussi à combler ses besoins avec ce salaire en général mieux qu’ailleurs au pays, souligne une analyse présentée mardi, la veille de la hausse du salaire minimum, qui passe de 15,25 $ à 15,75 $ le 1er mai au Québec.

Moins de travailleurs au salaire minimum…

Le Québec est aussi une société qui se distingue au Canada lorsqu’il est question de salaire minimum et de sa portée, a conclu le professeur Luc Godbout, qui présentait mardi midi les résultats d’une analyse de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, qu’il dirige.

Première distinction, et pas la moindre : c’est au Québec qu’on retrouve la plus faible proportion de travailleurs touchant le salaire minimum, avec 4,4 % en 2023, une proportion qui est en diminution.

« C’est de loin la proportion la plus faible pour l’ensemble des provinces, note Suzie St-Cerny, chercheuse à la Chaire. La Saskatchewan est à 5,4 % et la Colombie-Britannique à 5,6 %. Sinon, on est plus entre 7 % et 8 % de l’ensemble des employés, dans les autres provinces. »

Même si on ajoute les travailleurs qui ont des revenus un peu plus élevés, équivalant à 125 % du salaire minimum, le Québec reste parmi les provinces ayant la plus petite part d’employés avec ces revenus, dans l’ensemble. La chercheuse attribue en partie au resserrement du marché du travail cet état de fait.

La chaire de l’Université de Sherbrooke publie chaque année son étude qui permet de comparer la portée du salaire minimum, et de ses fluctuations, au Canada. « Si on retourne il y a 10 ou 15 ans, nous n’étions pas, au Québec, l’endroit où cette proportion était la plus faible », précise Suzie St-Cerny.

Et ceux qui gagnent le salaire minimum s’en tirent mieux

Pour faire une comparaison entre les provinces, les chercheurs utilisent la mesure du panier de consommation de base calculée par Statistique Canada (aliments, logement, transport et autres dépenses courantes) qui permet d’évaluer la possibilité d’obtenir les biens essentiels. Ils arrivent à la conclusion que c’est au Québec que le salaire minimum permet d’assurer le mieux la couverture de ces besoins.

Pour faire son analyse, la Chaire a observé les situations de huit cas typiques : gens seuls ou en couple, parents ou non, travaillant à temps plein ou à temps partiel.

Un exemple : une personne à la tête d’une famille monoparentale au Québec aura un revenu disponible de 39 700 $ cette année, ce qui lui donne un score de 114 % de cette couverture, le plus élevé au pays.

« C’est ce 40 000 $ qui doit servir à calculer si on couvre ou non nos besoins de base, précise Luc Godbout. Pas le 15,75 $ de l’heure multiplié par le nombre d’heures travaillées. » Le professeur de fiscalité estime que l’on doit faire une analyse plus large pour évaluer de façon juste la portée du salaire minimum, dont cette capacité à répondre « aux besoins de base », et calculer les interactions avec la fiscalité et le coût de la vie.

En fait, dans tous les scénarios présentés, cette couverture est atteinte (donc 100 % et plus), à l’exception des couples sans enfant, mais avec un seul revenu au salaire minimum.

« Quand on regarde en 2024, que ça soit les revenus disponibles ou la couverture des besoins de base, ça s’est amélioré, conclut Luc Godbout. Soit par rapport à 2019 ou à l’année précédente, 2023. »

Les personnes seules

Bon à savoir : l’augmentation du 1er mai permettra à une personne seule qui gagne le salaire minimum d’avoir 1200 $ de plus à la fin de l’année, dont 900 $ en revenus disponibles.

Une personne seule obtiendra un revenu brut de 28 362 $ au Québec avec son salaire minimum.

L’analyse note aussi que le salaire minimum représente environ la moitié de la rémunération horaire moyenne au Québec (52 %) et qu’il a augmenté plus que l’inflation durant les cinq dernières années.

La première sera la dernière

L’Alberta est la première province canadienne qui a franchi le seuil de 15 $ l’heure pour le salaire minimum, un taux horaire maintenu depuis cinq ans. Ce qui fait que de première en 2019, la province de l’Ouest est maintenant dernière avec son salaire de 15 $ – ex æquo avec la Saskatchewan, qui offre le même taux horaire minimum.

Le Québec occupe la 5e position avec le nouveau salaire de 15,75 $, et c’est la Colombie-Britannique qui arrive en tête, avec 17,40 $.

Qui gagne le salaire minimum ?

Un peu plus de femmes (55 %) et de jeunes, puisque le groupe des 15 à 24 ans est le plus important parmi les travailleurs québécois gagnant le salaire minimum. Toutefois, il faut noter que les jeunes qui touchent le salaire minimum (souvent des étudiants) travaillent davantage à temps partiel – plus de huit jeunes sur dix (84 %), alors que sept employés sur dix de 25 à 44 ans qui reçoivent le salaire minimum travaillent plutôt à temps plein. Seulement 12 % des gens qui travaillent au salaire minimum sont des parents.