(Ottawa) La balance commerciale de marchandises du Canada est redevenue négative en mars, affichant un déficit de 2,3 milliards, soit le plus important depuis juin 2023, selon ce qu’a rapporté Statistique Canada jeudi.

La Presse Canadienne

Ce résultat fait suite à un excédent de 476 millions en février, qui a été révisé à la baisse par rapport aux premiers chiffres publiés le mois dernier qui indiquaient un excédent de 1,4 milliard pour le mois.

Katherine Judge, économiste principale à la Banque CIBC, a déclaré que le chiffre de mars contrastait fortement avec les attentes d’un excédent de 1,2 milliard.

« La surprise à la baisse de la balance commerciale de mars, combinée aux révisions à la baisse importantes des données de février, suggèrent désormais que le commerce net agira comme un léger frein à la croissance au premier trimestre », a écrit Mme Judge dans un rapport.

Statistique Canada a indiqué que les exportations totales ont chuté de 5,3 % en mars à 62,6 milliards, alors que les exportations d’or sous forme brute, qui avaient atteint un niveau record en février, ont connu un recul.

L’agence fédérale a noté qu’un grand nombre d’expéditions d’or sous forme brute de grande valeur vers le Royaume-Uni et la Suisse ont été observées en février et ne se sont pas répétées en mars.

Les exportations de produits métalliques et minéraux non métalliques ont diminué de 17,4 % en mars, tandis que les exportations d’or, d’argent et de métaux du groupe du platine sous forme brute et de leurs alliages ont chuté de 32,5 %.

Les exportations de produits énergétiques ont également reculé de 4,9 %, en partie à cause de la baisse des exportations de pétrole brut et de bitume, coïncidant avec des fermetures imprévues de raffineries du Midwest américain.

Les exportations de véhicules automobiles et de pièces détachées ont perdu 6,3 % en mars alors que plusieurs usines manufacturières ont commencé à rééquiper leurs chaînes de montage pour produire de nouveaux modèles de véhicules.

En parallèle, les importations ont baissé de 1,2 % à 64,8 milliards, les importations d’équipements et de pièces électroniques et électriques ayant chuté de 8,1 %.

Les importations de minerais métalliques et de minéraux non métalliques ont chuté de 29,2 % en mars, leur niveau le plus bas depuis septembre 2021.

En volume, les exportations totales ont fléchi de 4,7 %, tandis que les importations totales ont diminué de 1,2 %.

Dans un communiqué distinct, Statistique Canada indique que le déficit du commerce international des services du pays s’est creusé pour atteindre 1,0 milliard en mars, contre 900 millions en février. Les exportations de services ont baissé de 2 % à 16,9 milliards et les importations de services ont diminué de 1,4 % à 17,9 milliards.

En combinant le commerce international de biens et de services du Canada, Statistique Canada a déclaré que le déficit commercial total du pays avec le reste du monde était de 3,3 milliards en mars, contre 431 millions en février.