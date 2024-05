PHOTO SCOTT MCINTYRE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Washington) Les ventes au détail aux États-Unis sont restées stables en avril, la hausse des ventes de produits du quotidien et d’essence venant compenser la baisse observée pour les véhicules, mais restent en deçà des attentes du marché, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Agence France-Presse

Les dépenses des ménages américains sont dans les faits en très légère hausse, à 705,18 milliards en avril contre 705,06 milliards en mars mais la variation est imperceptible en pourcentage.

Ce montant est en dessous des attentes des analystes, qui prévoyaient une hausse de 0,2 % des ventes au détail sur le mois écoulé, selon le consensus publié par Briefing.com.

Les données de mars ont d’ailleurs été revues en léger recul, avec une hausse de 0,6 %, contre 0,7 % annoncée initialement.

Sur un an, la hausse est de 3 %, ce qui est également le cas de la moyenne de trois derniers mois, comparé à la moyenne sur la même période en 2023.

Ces nouvelles données pourraient rassurer les marchés, alors qu’elles viennent s’ajouter à la publication d’une inflation qui ralentit légèrement, à 3,4 % sur un an, selon l’indice CPI également publié mercredi, par le département du Commerce cette fois.

Les investisseurs cherchent en effet les signes d’un ralentissement de l’activité économique américaine, qui pourrait permettre de faire, enfin, revenir l’inflation vers l’objectif de long terme de 2 % de la Fed, laquelle privilégie cependant un autre indice de l’inflation, le PCE, pour ses décisions de politique monétaire.

Mardi, le président de l’institution monétaire, Jerome Powell, a rappelé qu’il faudrait sans doute se montrer « plus patients et laisser la politique restrictive faire son effet ».

Si M. Powell assure s’attendre toujours à un ralentissement de l’inflation, il a affirmé que « (sa) confiance en la matière n’est plus aussi élevée qu’elle l’était, compte tenu des données de ces trois premiers mois ».

La banque centrale américaine maintient depuis six mois ses taux à leur niveau le plus élevé depuis le début du siècle, compris entre 5,25 % et 5,50 %, afin de ramener l’inflation à son objectif de long terme de 2 %.