(Washington) La Cour suprême américaine à majorité conservatrice a validé jeudi le mode de financement du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB), une de ces agences administratives dans le collimateur des milieux les plus libéraux économiquement.

Agence France-Presse

Par sept voix, celles de quatre juges conservateurs et des trois progressistes contre deux, la Cour a considéré que bien que « différent » de celui des autres agences, le mode de financement du CFPB était « conforme » aux dispositions de la Constitution instaurant un contrôle des dépenses par le Congrès.

Créé après la crise de 2008, le CFPB a été autorisé par le Congrès à fixer son propre budget, tiré de la Réserve fédérale.

Une cour d’appel fédérale ultra-conservatrice avait conclu à l’inconstitutionnalité de ce financement, une décision annulée jeudi par la Cour suprême.

Lors des débats en octobre, la plupart des neuf juges avaient manifesté leur scepticisme face aux arguments contre le financement du CFPB.

Le président Joe Biden a salué dans un communiqué « une incontestable victoire pour les consommateurs américains », se posant en défenseur de la « classe moyenne » face aux attaques des républicains en faveur de « groupes d’intérêts particuliers qui veulent continuer à arnaquer les familles ».

Sous sa présidence, depuis janvier 2021, « le CFPB a répondu présent en fournissant près de 9 milliards de dollars de soutien aux consommateurs et en contribuant à leur faire épargner 20 milliards par an en frais de retard, de découvert et autres frais indésirables », a-t-il affirmé.

L’administration Biden avait mis en garde contre les risques d’une réaction en chaîne dans l’économie en cas de confirmation de la décision d’appel, citant un mémoire joint au dossier par des fédérations représentant le secteur du prêt hypothécaire et de l’immobilier.

Ces professions s’inquiétaient d’une « immédiate et intense perturbation du marché du logement, nuisant aux consommateurs et à l’économie dans son ensemble » en cas de remise en cause rétrospective des règles en matière d’emprunt immobilier édictées depuis une décennie par le CFPB.

En revanche, dans deux autres dossiers sur la liberté d’action des autorités administratives dont les républicains veulent couper les ailes, la Cour suprême s’est montrée plus encline à limiter leurs pouvoirs.

Il s’agit d’une affaire portant sur une jurisprudence de 1984, baptisée doctrine « Chevron », imposant aux tribunaux fédéraux de suivre l’interprétation des agences gouvernementales en cas d’ambiguïté de la loi, et une sur les pouvoirs de sanctions du gendarme de la Bourse, la SEC.

La plus haute juridiction des États-Unis doit se prononcer à ce sujet d’ici la fin du mois de juin.