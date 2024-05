(Washington) La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels et poursuivre sa politique monétaire « restrictive », jusqu’à ce que de réels progrès soient visibles dans le retour de l’inflation vers la cible de 2 %, a estimé lundi le vice-président de la Fed, Philip Jefferson.

Agence France-Presse

« Compte tenu du ralentissement des progrès réalisés en vue de rapprocher l’inflation de notre cible, il est approprié que nous maintenions la politique monétaire en zone restrictive, telle qu’elle est actuellement », a estimé M. Jefferson lors d’un évènement à Cleveland (nord).

« Nous avons besoin de preuves supplémentaires que l’inflation est en train de revenir vers notre cible de 2 % », a-t-il ajouté, « tant que ce n’est pas le cas, nous devons maintenir les taux ».

Les commentaires de M. Jefferson viennent confirmer les propos tenus au début du mois par le président de l’institution, Jerome Powell, qui avait estimé lors d’une conférence de presse qu’« il est probable que la possibilité de voir notre confiance s’améliorer prenne plus de temps que prévu initialement ».

Si les marchés espéraient jusqu’à mi-avril une première baisse des taux lors de la réunion prévue en juin, ils se montrent désormais plus prudents, envisageant un maintien aux niveaux actuels lors de la prochaine réunion, les 11 et 12 mai, et n’envisagent désormais plus de baisse avant la réunion des 17 et 18 septembre, la dernière prévue avant les élections américaines, selon l’outil de suivi FedWatch de CME Group.

Les taux de la Fed restent à un niveau élevé, compris entre 5,25 % et 5,50 %, après une hausse rapide et importante afin de combattre une inflation record, qui avait atteint 9,5 % sur un an mi 2022.

Après avoir vu l’inflation fortement reculer durant l’année 2023, cette dernière s’est stabilisée sur les premiers mois de 2024, repartant même légèrement à la hausse en mars, à 2,7 % sur un an, selon l’indice PCE qui est celui privilégié par la Fed.