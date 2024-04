Un million d’amoureux en pleine crise de l’habitation

On l’appelle la crise du logement, mais ce n’est sans doute pas le nom idéal. Dans le langage courant, au Québec, un logement est un « loyer », un appartement loué. On l’utilise rarement dans un sens large qui inclut autant le HLM que le manoir avec trois portes de garage. D’ailleurs, on n’entendra jamais le propriétaire d’une maison en banlieue annoncer à ses voisins qu’il va refaire la cuisine ou le toit de son logement.