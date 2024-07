L’économie ralentit-elle vraiment en été, vu l’intensité plus grande de certains secteurs, comme le tourisme et la construction, qui remplacent ceux d’hiver ?

L’été est une période bien spéciale pour l’activité économique. Les écoles sont fermées, la Cour est au ralenti et plusieurs secteurs sont en dormance, vacances obligent.

Mais jusqu’à quel point notre produit intérieur brut (PIB) – mesure phare de l’activité économique – est-il plus faible pendant cette période ? L’économie ralentit-elle vraiment, vu l’intensité plus grande de certains secteurs, comme le tourisme et la construction, qui remplacent ceux d’hiver ?

Mes recherches m’ont fait découvrir des choses étonnantes. Entre autres, le trimestre d’été –, juillet, août et septembre – est celui où le PIB est le plus élevé des quatre trimestres de l’année ! Comme toujours, il y a des nuances, mais le constat étonne, vu l’impression de ralentissement généralisé.

Voyons voir. D’abord, l’activité économique présente clairement des variations saisonnières, année après année, selon les données de Statistique Canada.

Pour mieux mesurer les tendances, l’organisme désaisonnalise le PIB selon un procédé sophistiqué, et c’est ce chiffre désaisonnalisé qui est le plus médiatisé, avec ses variations. Lorsqu’on plaque les deux courbes l’une sur l’autre, l’ampleur des variations trimestrielles est évidente.

Pour bien saisir les aléas saisonniers, j’ai analysé les données des 20 dernières années et en ai extirpé le portrait par saison. Chaque année, la répartition de l’activité économique est très semblable, exception faite de l’année pandémique 2020.

En moyenne, donc, le trimestre d’été représente 26,1 % de l’activité économique annuelle, comparativement à 23,5 % pour le premier trimestre de l’année, le plus faible, après les Fêtes. Un trimestre moyen serait à 25 % de l’activité annuelle. L’an dernier, le PIB des trois mois d’été a atteint 759 milliards.

En décortiquant, on est à même de constater à quel point l’industrie de la construction rehausse le PIB en été et qu’elle remplace, en partie, les secteurs au ralenti.

Par exemple, les investissements dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels au Canada ont totalisé 127 milliards de dollars durant les trois mois d’été, soit 26,5 % du total annuel de ce secteur ⁠1. Et encore, ces milliards englobent, pour le Québec, les deux semaines d’inactivité des vacances de la construction.

Le PIB touristique ne pèse pas aussi lourd que celui de la construction (16 milliards à l’été 2023 contre 127 milliards), mais ses effets saisonniers sont nettement plus marquants. Depuis 10 ans, le trimestre d’été représente ainsi 38 % des activités touristiques annuelles. S’y trouvent notamment l’hébergement et la restauration.

Par ailleurs, comme on peut s’y attendre, la consommation de biens est plus forte au 4e trimestre, à l’approche des Fêtes, et moins au 1er trimestre. Entre les deux, notamment l’été, c’est moyen.

De même, les administrations publiques sont moins actives l’été. Dans leur cas, c’est la masse salariale versée aux employés qui représente la plus grosse part de l’apport du secteur public au PIB.

Mais attention, ai-je appris, l’impact du ralentissement des gouvernements durant l’été, notamment dans les écoles, n’est pas aussi prononcé qu’il ne devrait.

Et pourquoi donc ? Parce que les payes reçues pendant les vacances continuent d’être comptabilisées dans le PIB, me confirme Conrad Barber-Dueck, chef des données sur le revenu du travail à Statistique Canada.

Bref, les enseignants en camping qui se reposent avec leur famille continuent, pour la plupart, d’être enregistrés dans l’activité économique mesurée par le PIB.

Cela dit, pour le secteur privé, la composante de rémunération dans le PIB (incluant donc les payes de vacances) n’est pas aussi centrale que dans le secteur public.

Une question surgit, par ailleurs : juillet est-il plus lent que les deux autres mois d’été ? Et comment septembre, dernier mois de l’été, influence-t-il les comptes, puisque c’est celui de la rentrée ?

Malheureusement, les données sur le PIB nominal courant ne sont pas publiées mensuellement, si bien qu’il n’est pas possible de bien voir les écarts entre les trois principaux mois d’été.

En revanche, les ventes au détail sont publiées chaque mois, comme les livraisons manufacturières, ce qui nous permet d’y voir plus clair.

Or, dans le cas du secteur manufacturier, la tendance est limpide : juillet est nettement plus faible, et il est compensé par une activité plus forte avant et après les vacances.

Plus précisément, juin est 5 % plus actif que la normale mensuelle, alors que juillet est 6 % moins actif, soit un écart de 11 points entre les deux mois. C’est comme si les vacances devaient être « payées » avant de partir…

En ce qui concerne les ventes au détail, les mois varient considérablement selon les secteurs. Seule constante pour la plupart : janvier et février sont beaucoup plus faibles que les autres mois, de l’ordre de 20 %.

Entre le début de juin et la fin d’août, les ventes de bières, vins et spiritueux sont nettement plus fortes (entre 11 % et 15 %) que la moyenne, comme celles des matériaux de construction (entre 10 % et 28 % selon le mois). Septembre et sa rentrée ramènent les ventes à la normale.

En revanche, les ventes de vêtements et de chaussures suivent une courbe ascendante progressive au fil des mois qui passent, avec un sommet en décembre.

Cela dit, un phénomène est difficilement perceptible dans les chiffres, soit les bouchées doubles que doivent prendre certains employés et patrons pour combler les absences de leurs collègues lors des vacances.

Certaines entreprises doivent probablement devenir plus productives dans de telles périodes, mais un tel rythme ne saurait être maintenu à longueur d’année. Impossible d’avoir toujours la langue à terre, comme le veut l’expression québécoise…

Bonnes vacances à tous !

1— Cette somme comprend les investissements dans les machines et le matériel. Pour le seul secteur résidentiel, les investissements inscrits au PIB ont atteint 59 milliards au 3e trimestre de 2023. Le terme exact est « formation brute de capital fixe ».