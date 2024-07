(Londres) La grosse nouvelle du Salon international de l’aéronautique de Farnborough cette année va être dévoilée ce mardi à Mirabel par le ministre du Développement économique, Pierre Fitzgibbon, qui va confirmer que Québec réinjecte de nouveaux capitaux dans la coentreprise avec Airbus pour assurer la pérennité du développement de l’A220.

On se demandait pourquoi le ministre Fitzgibbon avait décidé de ne pas participer au salon, lui qui est le plus fervent promoteur de la grappe québécoise de l’aérospatiale depuis qu’il est devenu ministre du Développement économique.

Pierre Fitzgibbon forme depuis des années un duo aussi parfait qu’improbable avec son homologue fédéral, François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, duo que personne n’aurait hésité à qualifier de « Dynamic Duo » de l’aéronautique québécoise.

M. Fitzgibbon n’est pas à Londres cette semaine, pas plus que la présidente d’Investissement Québec (IQ), Bicha Ngo, ou que le vice-président international d’IQ, Hubert Bolduc. Ils sont tous à Mirabel pour annoncer une troisième injection de capitaux dans la société en commandite que Québec a formée avec Airbus dans le programme de l’A220, qui peine toujours à atteindre le seuil de la rentabilité.

François-Philippe Champagne n’est pas scandalisé par ce nouvel appel à l’aide publique d’Airbus, d’autant que Québec agit à titre d’actionnaire et n’intervient pas de façon discrétionnaire par l’entremise du jeu des subventions.

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Québec est actionnaire de la coentreprise, ce n’est pas une aide gouvernementale, c’est un investissement dans un programme de développement d’un nouvel appareil qui connaît des dépassements de coûts comme tous les programmes qui ont été lancés au cours des dernières années », contextualise François-Philippe Champagne, rencontré lundi soir au Haut-Commissariat canadien à Londres, dans le cadre du Salon de l’aéronautique.

Le ministre fédéral a réitéré sa déception face à la vente du fabricant de trains d’atterrissage Héroux-Devtek au fonds d’investissement américain Platinum Equity en disant que cela fait mal au cœur de voir un « champion mondial québécois et canadien » passer entre des mains étrangères.

« J’ai croisé rapidement les dirigeants d’Héroux-Devtek, et je prévois leur parler bientôt. Je ne veux pas me prononcer davantage parce que la transaction devra recevoir l’approbation de la loi sur l’investissement au Canada », a tenu à préciser le ministre Champagne.

L’offensive de Bombardier Défense à Londres

Les applications de surveillance aérienne et de lutte anti-sous-marine qui permettent de transformer les jets d’affaires Global et Challenger en véritables avions-espions suscitent un intérêt certain au Salon de Farnborough, où le groupe de la division Bombardier Défense prévoit réaliser plus de 75 rencontres d’affaires d’ici jeudi.

En plus d’occuper un chalet en bordure du tarmac de l’aéroport de Farnborough, où les équipes de ventes et de spécialistes du constructeur montréalais de jets d’affaires tiennent des rencontres toutes les 30 minutes, l’entreprise a également un kiosque dans un des halls d’exposition du Salon de l’aéronautique où, là aussi, on tient des réunions.

Ma rencontre au chalet de Bombardier Défense avec Anne-Marie Thibaudeau, directrice, acquisition de clients et gestion de propositions, se déroule tout juste après le passage de donneurs d’ordres de l’armée américaine, ceux qui sont habilités à passer les commandes aux fournisseurs.

« On est déjà impliqué avec l’US Air Force, mais on l’est aussi avec l’armée de terre américaine, qui aime beaucoup notre Global 6500. On va bientôt participer à un appel d’offres pour un projet d’alerte précoce aéroportée [Airborne early warning] qui va comporter l’acquisition de 14 appareils détecteurs », m’explique Anne-Marie Thibaudeau.

PHOTO JEAN-PHILIPPE DÉCARIE, LA PRESSE Anne-Marie Thibaudeau, directrice, acquisition de clients et gestion de propositions chez Bombardier Défense

Ingénieure électrique de formation et détentrice d’une maîtrise en génie aéronautique, Mme Thibaudeau s’est jointe à Bombardier Jets d’affaires en 2008 pour travailler sur les familles d’appareils Challenger et Global avant de passer dans l’équipe Avions spécialisés, en 2017.

« On a changé le nom de la division il y a deux ans pour Bombardier Défense pour mieux refléter ce qu’on fait de plus en plus, soit modifier des appareils pour qu’ils puissent réaliser des missions militaires », explique la spécialiste.

Sur les 5000 jets de Bombardier qui sont en exploitation dans le monde – Learjet, Challenger et Global –, on en compte 500 qui ont été modifiés pour réaliser des missions particulières et de plus en plus pour servir d’avions-radar.

« On vend encore des jets à des gouvernements qui les utilisent pour transporter des hauts gradés ou des missions militaires, mais qui s’en servent aussi pour des missions de transport de blessés civils », ajoute Anne-Marie Thibaudeau.

Les plus gros clients de Bombardier Défense sont l’armée américaine, l’US Air Force, l’armée de l’air allemande et les Émirats arabes unis. Le Canada a préféré, l’an dernier, donner à Boeing le contrat de fabrication de 16 avions de surveillance maritime pour remplacer sa flotte devenue vétuste plutôt que de lancer un appel d’offres auquel Bombardier aurait pu soumissionner.

D’ici l’an prochain, Ottawa doit statuer sur une commande de 14 avions de surveillance pour détecter les alertes précoces aéroportées. Bombardier Défense sera sur les rangs avec deux types d’appareils modifiés, l’un avec l’équipementier SAAB et l’autre avec L3H.

« Là, on espère qu’il y aura un appel d’offres et on sera bien placé pour le remporter. On participe aussi à un appel d’offres semblable qu’a lancé la Corée du Sud, avec les deux mêmes partenaires », précise Anne-Marie Thibaudeau.

Sans aucun doute, le contexte géopolitique particulièrement tendu des dernières années a réactualisé pour de nombreux pays l’importance d’avoir un système de défense adéquatement adapté aux réalités d’aujourd’hui et surtout à celles de demain, qui demeurent entourées d'incertitude.