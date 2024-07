Costco a la réputation de proposer les meilleures offres, y compris le duo hot dog et boisson gazeuse à 1,50 $ et le poulet rôti à 7,99 $, tous deux ayant acquis un statut légendaire. D’ailleurs, le hot dog chez Costco se vend 1,50 $ depuis 1985.

Costco augmente ses droits d’adhésion pour la première fois depuis sept ans. Malgré cette hausse, la fidélité de sa vaste base de membres devrait rester forte, car les avantages l’emportent largement sur ces frais.

Après des mois de spéculation, le géant de la vente en gros a confirmé l’augmentation. À compter du 1er septembre, le coût pour les membres « Gold Star » et entreprises passera de 60 $ à 65 $ et celui des membres « exécutifs » passera de 120 $ à 130 $. Annoncées la semaine dernière, ces augmentations représentent une hausse d’environ 8,5 %, sans nouvelle hausse prévue pour les prochaines années.

En plus de la hausse des droits d’adhésion à l’automne, Costco augmentera de 1 $ l’heure le salaire d’entrée des employés.

La rémunération et les avantages chez Costco se démarquent parmi les meilleurs de l’industrie, reflétant l’engagement de l’entreprise envers sa main-d’œuvre.

Le Canada compte plus de 5 millions de membres Costco. Des millions de Canadiens paient volontiers pour obtenir le privilège de faire leurs achats chez Costco, témoignant de l’attrait de la chaîne. Le premier Costco canadien a ouvert à Burnaby, en Colombie-Britannique, en 1983, et il y a maintenant 109 magasins à travers le pays, avec d’autres ouvertures prévues dans les années à venir.

Les droits d’adhésion sont cruciaux pour la santé financière de Costco. Au cours du dernier exercice, les bénéfices nets de Costco atteignaient près de 7,1 milliards de dollars américains, une part importante provenant des droits d’adhésion.

Bien que Costco réalise des profits sur la vente de marchandises, l’essentiel de ses profits provient de ces frais. Seuls les membres peuvent faire des achats chez Costco, à l’exception de la pharmacie en magasin. En conséquence, les actions de Costco, actuellement évaluées autour de 850 $ US, pourraient enregistrer une augmentation dans les semaines à venir.

En tant que détaillant alimentaire, Costco a considérablement amélioré ses offres au cours des dernières années. L’entreprise transforme désormais plus d’aliments sur place, notamment les coupes de viande, les salades, les fruits de mer et les plats à base de pâtes, améliorant ainsi la fraîcheur. De nombreux articles de boulangerie sont également cuits sur place.

La marque Kirkland, introduite en 1995, constitue désormais le pilier du succès de Costco, offrant des produits de marque maison de haute qualité. Malgré son modèle de numéro de référence d’article restrictif, qui limite la sélection par rapport à d’autres épiciers, Costco a facilité la recherche de produits locaux dans la section des aliments frais.

Costco a la réputation de proposer les meilleures offres, y compris le duo hot dog et boisson gazeuse à 1,50 $ et le poulet rôti à 7,99 $, tous deux ayant acquis un statut légendaire. D’ailleurs, le hot dog chez Costco se vend 1,50 $ depuis 1985.

En dollars d’aujourd’hui, ce hot dog devrait se vendre environ 4,00 $, sans boisson gazeuse. Donc, si vous êtes inquiet de l’augmentation du prix de votre carte de membre, mangez simplement deux hot dogs de plus pour rentabiliser votre argent.

L’approche de Costco reste discrète et méthodique ; elle met en œuvre de nouvelles initiatives sans fanfare ni trompette. Cela inclut les livraisons à domicile et l’expansion de la marque Kirkland, le tout sans budget publicitaire.

Contrairement à d’autres épiciers, Costco fonctionne comme un grossiste, proposant environ 4000 produits à tout moment. Cette sélection ciblée permet à Costco de filtrer rigoureusement chaque produit pour la qualité et le prix, assurant aux membres de recevoir la meilleure valeur et aidant les consommateurs à éviter la paralysie du choix.

Couplé à l’économie canadienne axée sur l’automobile, le succès de Costco, qui a su s’adapter et offrir ce dont les consommateurs et les petites entreprises ont besoin, est indéniable. En tant que détaillant alimentaire et grossiste, Costco vend maintenant presque autant de nourriture que Walmart et Metro au Canada, une réalisation remarquable depuis ses débuts canadiens il y a plus de 40 ans.

Alors que les droits d’adhésion augmentent pour la première fois en sept ans, la plupart des membres ne devraient pas s’en plaindre, et Costco le sait bien.