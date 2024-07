Et bien que la vaste majorité des économistes s’attendent à ce que le taux d’inflation atteigne bientôt la cible de 2 %, les consommateurs prévoient qu’il sera plutôt de 4,1 % dans un an. N’est-ce pas étonnant ?

Selon vous, quel est le taux d’inflation actuel ? Et quel sera-t-il dans un an ?

Quelle ne fut pas ma surprise quand j’ai lu les réponses des consommateurs, sondés par la Banque du Canada. Selon le Canadien moyen, le taux d’inflation actuel est de 5,2 %, presque deux fois le taux mesuré par Statistique Canada (2,7 %).

Et bien que la vaste majorité des économistes s’attendent à ce que le taux d’inflation atteigne bientôt la cible de 2 %, les consommateurs prévoient qu’il sera plutôt de 4,1 % dans un an. N’est-ce pas étonnant ?

L’enquête sur les attentes des consommateurs1, publiée mardi par la Banque du Canada, montre à quel point la perception des consommateurs est loin de la réalité. Cette perception pourrait être de nature à influencer les décisions de la Banque.

Cet écart n’est pas constaté seulement pour l’indice des prix à la consommation (IPC) – parfois contesté – mais aussi sur d’autres éléments.

Selon le sondage, par exemple, les Canadiens estiment que leur salaire a augmenté de 2,4 % depuis 12 mois. Or, les déclarations des entreprises à Revenu Canada comme des travailleurs à Statistique Canada font état de hausses de 3,7 % à 4,6 % pour la même période.

Comment expliquer ces écarts ? Et pourquoi la Banque s’en soucie-t-elle ?

D’abord, les consommateurs ont vraisemblablement tendance à mêler le niveau des prix et sa hausse, estime l’économiste Benoit Durocher, du Mouvement Desjardins.

« Les consommateurs espèrent que les prix baisseront pour revenir au niveau de 2021, ce qui n’arrivera pas. Ce phénomène joue beaucoup dans cette perception », croit M. Durocher.

Autre facteur possible : les consommateurs voient davantage les hausses qui frappent, comme celle pour l’essence et le logement, mais oublient les éléments du panier de consommation qui montent peu ou baissent, comme les vêtements et les meubles.

Statistique Canada mesure l’évolution de l’ensemble du panier de biens et services typique des consommateurs, pas seulement les éléments les plus marquants. Le panier est calibré selon les dépenses des ménages.

La perception des consommateurs est un facteur quand même non négligeable pour la Banque. Pourquoi ? Parce qu’elle peut donner des indications sur le comportement des consommateurs, comportement qui pourrait influer sur l’inflation et, ultimement, sur le taux directeur.

De fait, si les consommateurs s’attendaient à ce que l’inflation grimpe de 50 % d’ici un an – pour prendre un exemple extrême –, ils auraient tendance à devancer leurs achats pour profiter des bas prix actuels, et ce devancement, en soi, hausserait l’inflation.

« Si les consommateurs et les entreprises s’attendent à ce que le taux d’inflation reste élevé plus longtemps, ils exigeront d’être compensés pour leurs salaires ou leurs prix », me dit Matthieu Arseneau, économiste à la Banque Nationale.

Pour les observateurs avisés, le plus important demeure l’évolution de cette perception des consommateurs. À l’automne 2022, les consommateurs estimaient que l’inflation était à 8 % (plutôt que le taux réel de 7,2 %), et aujourd’hui, ce taux perçu a reculé à 5,2 %, soit beaucoup moins. Le recul est semblable pour l’inflation attendue un an plus tard.

Mathieu Arseneau accorde davantage d’importance à la perception des entreprises, sondées dans une autre enquête publiée le même jour (15 juillet) par la Banque du Canada2. Or, ces perceptions militent pour le dégonflement de l’inflation.

Non seulement les perspectives d’embauche et d’investissement des entreprises ont diminué, mais les attentes de croissance des salaires sont moindres.

Quant à la pénurie de main-d’œuvre, c’est presque chose du passé : seulement 15 % des entreprises canadiennes disent encore en souffrir, contre plus de 40 % il y a deux ans.

Ces facteurs sont de nature à ralentir l’activité économique et l’inflation et donc à inciter la Banque du Canada à réduire son taux directeur. L’équipe d’économistes de la Banque Nationale prévoit d’ailleurs que le taux d’intérêt directeur reculera encore de 75 points de base d’ici la fin de 2024, à 4 %.

La baisse du taux d’inflation qui vient d’être annoncée (2,7 % en juin) milite aussi pour une détente du taux directeur, car ce taux d’inflation est dans la fourchette de 1 % à 3 % chérie par la Banque du Canada. La prochaine annonce sur le taux directeur est le mercredi 24 juillet.

Les craintes de récession s’amenuisent

Quoi qu’il en soit, la perception des consommateurs et des entreprises est intéressante à un autre égard : les deux groupes jugent que le risque de récession diminue, ce qui est bon signe.

Chez les entreprises, 20 % prévoient qu’il y aura une récession dans un an, qu’elle soit sévère (3 %) ou légère (17 %). Cette proportion était de 37 % il y a six mois.

Du côté des consommateurs, 51 % jugent que l’économie canadienne connaîtra un déclin d’ici 12 mois, qu’il soit important (20 %) ou faible (31 %). Cette proportion était de 61 % il y a six mois.

En revanche, les consommateurs sondés estiment maintenant plus grande la probabilité de perdre leur emploi d’ici un an (14,6 %) qu’il y a six mois (10,9 %).

Bref, sans être roses, les prochains mois verront probablement l’inflation reculer jusqu’à la cible de 2 % et les taux d’intérêt atteindre un niveau plus raisonnable. Ce sera à la grande satisfaction des propriétaires qui ont un gros emprunt hypothécaire ou encore des acheteurs en quête d’un logement.

