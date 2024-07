« Au cours des 40 dernières années, Héroux-Devtek est devenu de façon organique et par le jeu des acquisitions un acteur important de l’écosystème aéronautique québécois en réussissant à se hisser au 3 e rang des plus importants constructeurs de trains d’atterrissage au monde », écrit notre chroniqueur.

J’ai souvent été impressionné par la volonté sans cesse répétée de Gilles Labbé, le président exécutif du conseil de Héroux-Devtek, et de son chef de la direction, Martin Brassard, de toujours pousser plus loin leur entreprise. Une volonté qui a toutefois frappé un mur, celui de la déception boursière.

Au cours des 40 dernières années, Héroux-Devtek est devenu de façon organique et par le jeu des acquisitions un acteur important de l’écosystème aéronautique québécois en réussissant à se hisser au 3e rang des plus importants constructeurs de trains d’atterrissage au monde.

« On est capables de devenir plus gros encore et on a le soutien financier de la Caisse de dépôt pour nous permettre de réaliser nos ambitions », m’a souvent répété Gilles Labbé, lors de différentes rencontres en marge d’évènements de la grappe aérospatiale du Québec où Héroux-Devtek a toujours joué un rôle de premier plan.

C’est que l’entreprise était le modèle de la grosse PME qui avait les moyens de ses ambitions et qui aspirait à devenir un intégrateur de premier plan dans l’industrie aéronautique mondiale.

Alors, pourquoi avoir pris la décision de vendre ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Gilles Labbé, président exécutif du conseil de Héroux-Devtek

« Depuis quatre ans, c’est devenu difficile de réaliser des acquisitions parce qu’on n’a pas la valorisation boursière capable de soutenir une transaction. Notre titre se négocie depuis quatre ans à 8,8 fois les profits alors que les entreprises du secteur sont valorisées à près de 15 fois. Ce n’est plus faisable de rentabiliser une transaction dans des temps raisonnables », déplore le PDG de Héroux-Devek.

Le constructeur de trains d’atterrissage de Longueuil avait peut-être toujours un accès potentiel au capital de ses grands partenaires financiers – la Caisse de dépôt et le Fonds de solidarité –, mais il était devenu incapable de valoriser le capital de ses actionnaires.

Cela fait des années que Héroux-Devtek peine à faire reconnaître par le marché sa pleine valeur, malgré la rentabilité qu’elle arrive à dégager.

C’est ce qui avait notamment amené le groupe à vendre, en 2012, sa division manufacturière d’aérostructures dans une transaction qui lui avait rapporté 250 millions. Une somme qui lui avait permis de verser un important dividende à ses actionnaires, un genre de baume pour performance boursière inadéquate.

C’est pourquoi à l’automne dernier, l’entreprise a fait réaliser un examen de ses options stratégiques par un comité indépendant du conseil qui a retenu l’offre d’acquisition du fonds d’investissement américain Platinum Equity Advisors.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek

Le fonds californien s’engage à racheter toutes les actions de Héroux, à l’exception de celles qui vont faire l’objet d’un roulement de la part des membres de la haute direction.

Gilles Labbé, le président exécutif du conseil, va vendre une partie de ses actions et en rouler une partie dans l’acheteur, tandis que le PDG Martin Brassard prévoit transférer toutes ses actions dans la nouvelle structure.

Un investisseur financier

Après la C Series, qui est devenue la propriété d’Airbus, on peut déplorer qu’un autre acteur important de la grappe de l’aérospatiale comme peut l’être Héroux-Devtek passe entre les mains d’intérêts étrangers.

On peut toutefois se consoler du fait que la direction de l’entreprise québécoise a privilégié l’offre d’un investisseur financier plutôt que d’accepter d’être rachetée par un investisseur stratégique qui aurait pu être plus enclin à rapatrier les activités de siège social ou à consolider des activités manufacturières ailleurs dans le monde.

« On va garder nos activités de siège social, de recherche et développement et de fabrication là où ils sont situés. Platinum Equity nous a choisis pour qu’on devienne leur plateforme de développement dans le secteur de l’aérodéfense, pas pour nous démanteler.

« Toute l’équipe de direction reste en place et je demeure président exécutif du conseil, mais je vais m’occuper presque exclusivement des acquisitions. On avait une liste d’entreprises ciblées, là on vient d’élargir le lac où on va pêcher de plus grosses prises encore », prévient Gilles Labbé.

Héroux-Devtek devient le premier investissement d’un nouveau fonds de 16 milliards que vient de lancer Platinum Equity et des réserves ont été prévues pour assurer l’expansion de l’entreprise québécoise.

Louis Samson, le responsable de Platinum Equity qui s’occupe de nous, est un Québécois qui connaît bien Héroux, et il veut développer un gros secteur de l’aérospatiale à l’échelle internationale. Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek

Le PDG apprécie également l’approche de gestion de Platinum Equity qui s’implique dans les opérations des entreprises dans lesquelles la firme investit, en mettant notamment à contribution des spécialistes de tous les horizons.

« On a toujours besoin d’améliorer nos pratiques manufacturières, d’élargir nos compétences en technologie de l’information, et leur expérience en matière de fusion et acquisition va nous être précieuse », anticipe Martin Brassard.

On verra bien d’ici une dizaine d’années – l’horizon type d’un investissement réalisé par une firme d’investissement privé – où Platinum Equity va conduire Héroux-Devtek.

Si le fonds d’investissement américain peut redonner à l’entreprise de Longueuil les moyens de ses ambitions, cela atténuera en partie le fait de perdre la propriété d’un fleuron de l’aérospatiale québécoise.