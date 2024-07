Les chaînes américaines Costco et Walmart viennent tout juste d’adopter le code de conduite des épiciers.

Costco et Walmart ont finalement dit oui

Il aura fallu plus de trois années de négociations difficiles pour y arriver, mais tous les grands détaillants en alimentation du pays appuient désormais le code de conduite volontaire qui doit changer la culture de cette industrie. Après Sobeys (IGA), Metro et Loblaw (Maxi), les chaînes américaines Costco et Walmart viennent tout juste d’emboîter le pas.

Une fois le code en vigueur, ces cinq entreprises – qui ont beaucoup de pouvoir sur leurs fournisseurs et qui l’utilisent de moult manières – devront respecter une série de règles qui visent à assainir les relations commerciales.

La pression sur Costco et Walmart était sans doute forte, ces derniers jours, puisque la conférence annuelle de tous les ministres de l’Agriculture du pays se tient actuellement à Whitehorse, au Yukon. En l’absence d’une entente au sein de l’industrie sur un code volontaire, les élus auraient pu perdre patience et s’activer pour imposer un règlement. Personne ne souhaitait qu’un tel scénario se concrétise.

Costco a annoncé son adhésion à la fin de la semaine dernière, Walmart mercredi, quelques heures ouvrables seulement avant le début de la rencontre des politiciens.

« À vrai dire, c’est très émotif. J’ai dû me ressaisir quelques fois. Je suis aux anges », m’a dit Michael Graydon, le PDG de la Food, Health & Consumer Products of Canada (FHCP), cette association nationale qui représente de grands fournisseurs comme Agropur, Dare, KraftHeinz et Pepsico.

Ce dénouement apporte aussi « une grande satisfaction » au ministre québécois de l’Agriculture, André Lamontagne, qui porte l’ambitieux projet depuis le début. Lors d’un échange sur Teams, l’élu affichait le large sourire d’un homme fier et soulagé qui peut crier victoire. Il compte d’ailleurs célébrer pendant ses vacances qui approchent. Le niveau de scepticisme a été élevé, les vents de face nombreux, mais il n’a jamais cessé d’y croire, jure-t-il.

Bien sûr, le ministre Lamontagne n’a pas fait avancer le dossier tout seul. Mais il faut se souvenir qu’il est l’initiateur du mouvement, de la réflexion à travers le pays.

À l’été 2020, quand il a découvert dans La Presse que Walmart forcerait ses fournisseurs à financer ses investissements de 3,5 milliards au Canada⁠1, il a écrit sur Twitter qu’il était « déçu » du détaillant.

« Le lendemain, j’ai envoyé un message texte au premier ministre pour savoir s’il entendait faire quelque chose avec Walmart et il m’a dit : “non, occupe-toi-s’en”. Alors je l’ai pris au mot », m’a raconté l’élu et ex-épicier. De grandes chaînes de supermarchés, des indépendants, des transformateurs de toutes les tailles et des agriculteurs ont ensuite travaillé ensemble malgré leurs intérêts divergents. Un tour de force qui pourrait marquer la carrière de M. Lamontagne.

Si les fournisseurs avaient rapidement réagi à la stratégie de Walmart en implorant le gouvernement de s’en mêler⁠2, les détaillants – à l’exception de Sobeys – affichaient une opinion opposée.

Au départ, Metro jugeait inutile l’instauration d’un code puisque les relations avec ses fournisseurs étaient déjà « gagnant-gagnant », empreintes de « respect » et menées de façon « éthique »3. L’enseigne québécoise a finalement adhéré à l’idée d’un code. Le Conseil canadien du commerce de détail a aussi milité contre l’idée.

Le plus important détaillant canadien, Loblaw, a donné du fil à retordre au comité responsable de créer le code. Ces derniers mois, le propriétaire de Maxi et Provigo a insisté pour que des « clarifications » soient ajoutées dans le texte. Ces modifications ont suscité son adhésion en mai.

L’étape de la mise en œuvre du code peut maintenant commencer. L’objectif est d’y parvenir avant juin 2025.

Le processus prévoit notamment la création du Bureau d’arbitrage du code des épiceries (BACE), un organisme sans but lucratif autofinancé par les membres. Son mandat sera de conseiller l’industrie, de régler les différends au moyen de la médiation ou d’arbitrages et de jouer un rôle de surveillant. Il rendra publics des rapports qui doivent détailler les pratiques observées dans le marché et suggérer des mesures correctives comme le ferait un vérificateur général.

Cet exercice devrait améliorer le niveau de confiance des consommateurs envers l’industrie alimentaire, malmenée depuis la poussée inflationniste. Une bonne portion de la population a le sentiment de se faire avoir, qu’il y a de l’abus.

Le ministre Lamontagne espère que le code apaisera cette perception.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à une baisse rapide des prix, prévient Michael Graydon, de la FHCP, car le but du code est d’amener « de la transparence, de la prévisibilité et de l’équité » dans l’industrie agroalimentaire. Si cela finit par avoir un effet sur les prix, ce sera dans quelques années, prévoit-il.

Mais dans l’intervalle, un plus grand nombre d’emballages écologiques et d’innovations devraient se rendre dans les supermarchés. Car les fournisseurs profiteront d’un environnement plus stable qui favorise les investissements et la création de nouveaux produits.

Autre effet bénéfique attendu pour les petits transformateurs alimentaires : un accès plus facile au financement, suggère M. Graydon. « Actuellement, c’est difficile pour eux d’attirer des capitaux et quand ils réussissent, c’est du capital de risque à taux d’intérêt élevés, généralement. »

En tout, 2500 entreprises du Québec nourrissent la population. Il importe de s’assurer qu’elles soient florissantes, à la fois pour le bien de notre économie, notamment en région, et pour le maintien d’un certain niveau d’autonomie alimentaire. Quel sera l’impact du code sur ces employeurs ? Seul le temps nous le dira.

