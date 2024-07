(Londres) Les représentants de l’industrie aéronautique québécoise se sont déplacés en grand nombre cette année pour participer au Salon international de l’aéronautique de Farnborough, et ils affichent un moral d’acier qui fait contraste avec le climat d’incertitude qui prévalait il y a deux ans, lors de leur dernière visite à Londres.

En juillet 2022, on était en pleine sortie de pandémie, et l’industrie peinait à rattraper les multiples retards et à combler les défaillances de la chaîne d’approvisionnement. L’édition de 2020 de Farnborough avait été annulée en raison de la COVID-19 et les affaires reprenaient de façon encore désorganisée.

On constate aujourd’hui que la situation est revenue à celle que l’on connaissait avant 2020, c’est-à-dire que les carnets de commandes sont bien remplis, le recrutement de talents demeure un enjeu préoccupant et les investissements pour augmenter la productivité sont toujours à l’ordre du jour.

« Ce sont toutes nos entreprises, les grandes comme les petites, qui affichent une belle vitalité et qui doivent réapprendre à composer avec la croissance », observe Mélanie Lussier, présidente d’Aéro Montréal, la grappe de l’industrie de l’aéronautique québécoise.

Ce n’est pas pour rien que la présence de 40 entreprises et organismes de l’industrie au Salon de Farnborough, avec plus de 80 participants, constitue un record. En 2022, 35 entreprises et 75 participants s’étaient déplacés à Farnborough.

Et cette délégation québécoise ne tient pas compte de la présence en force de nos grandes entreprises de l’aéronautique que sont Pratt & Whitney, Airbus, Bell Textron, Bombardier ou Héroux-Devtek.

PHOTO FOURNIE PAR LE SALON AÉRONAUTIQUE DE FARNBOROUGH Vue aérienne de l’aéroport de Farnborough, lors de l’édition 2022 du Salon aéronautique

Cette année à Farnborough, il sera beaucoup question de défense, notamment parce que traditionnellement, la présence militaire est toujours beaucoup plus importante à Londres qu’au Salon du Bourget, qui est davantage axé sur l’aviation commerciale.

Le sujet de la défense s’est aussi lourdement imposé dans l’actualité depuis les deux dernières années avec les déclenchements successifs de la guerre en Ukraine et du conflit israélo-palestinien à Gaza.

Les dépenses militaires du Canada font aussi les manchettes alors que le pays devra sensiblement augmenter ses contributions au budget de ses forces armées pour qu’elles atteignent le seuil des 2 % du produit intérieur brut canadien afin de répondre aux demandes incessantes de ses pays alliés membres de l’OTAN.

C’est d’ailleurs le secteur de la défense qui marque le retour de Bombardier au Salon aéronautique international de Farnborough, présence qui avait été interrompue avec la cession du programme de la C Series à Airbus.

Bombardier ne venait plus à Farnborough depuis 2019, ni au Salon du Bourget, parce qu’elle n’avait plus d’avions commerciaux à vendre. L’entreprise a plutôt décidé de concentrer ses efforts de représentation dans les salons spécialisés d’aviation d’affaires, plus proches de son marché.

Mais le développement d’une version militaire du Global 6500, qui peut se transformer en avion de surveillance et de lutte anti-sous-marine, et surtout l’ambition qu’affiche Éric Martel, PDG de Bombardier, de développer ce nouveau secteur d’activité ont donc amené le constructeur montréalais de jets d’affaires à revenir à Farnborough.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Un Bombardier Global 6500 en stade de finition, à Dorval, en 2021

Bombardier va occuper un chalet en bordure du tarmac où ses équipes spécialisées dans le secteur de la défense vont pouvoir rencontrer les nombreux hauts gradés militaires qui paraderont durant toute la semaine. Parce qu’on voit beaucoup de casquettes et d’épaules galonnées à Farnborough, beaucoup plus qu’à Paris.

Tous les dirigeants de PME que j’ai rencontrés lors de la soirée d’accueil, organisée samedi par Aéro Montréal, avaient des horaires de rencontres plutôt chargés, mais étaient manifestement emballés par les perspectives plutôt favorables qui se dessinent pour l’industrie.

Certaines vont aussi tenter quelques percées dans le secteur de la défense, comme l’entreprise Opal-RT, qui développe des systèmes de simulation en temps réel ainsi que des équipements de tests pour les systèmes électriques dans ses installations de Pointe-Saint-Charles. Opal-RT compte 400 employés, exporte dans plus de 30 pays et a des bureaux en France, en Allemagne, en Chine et en Inde.

L’entreprise est devenue un leader mondial avec sa technologie et a des clients tels que Boeing, Rolls-Royce, Wisk, ArianeGroup, la NASA et Héroux-Devtek, à qui elle fournit des bancs d’essai virtuels pour tester ses trains d’atterrissage.

On va regarder du côté de la défense ce qu’on pourrait leur apporter. Mais c’est un secteur plus difficile à percer parce qu’il y a beaucoup de clauses de confidentialité. Philippe Bisson, directeur du développement des affaires chez Opal-RT

Ce ne sont pas seulement les entreprises qui sont en mode démarchage, plusieurs organismes publics viennent à Londres pour faire avancer des projets, comme la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui vient mousser Saint-Hubert comme zone d’innovation en aérospatiale.

Yves Beauchamp, président d’Aéroports de Montréal, souhaite pour sa part attirer des entreprises innovantes stratégiques pour dynamiser le pôle d’innovation de Mirabel.

« On veut des entreprises de l’aéronautique qui sont dans des secteurs de pointe et qui vont faire avancer l’ensemble de la chaîne d’innovation. On a gardé des terrains à proximité de l’aéroport expressément pour ce type d’entreprises », m’explique Yves Beauchamp.

La ville de Mirabel regroupe quelque 8 000 travailleurs du secteur de l’aéronautique.

Héroux-Devtek et Fitzgibbon

Difficile d’être au cœur de l’industrie aéronautique et de ne pas revenir sur la vente d’Héroux-Devtek au fonds d’investissement américain Platinum Equity. Cette transaction a fait beaucoup jaser depuis le 11 juillet dernier1, notamment en raison de la réaction du ministre Pierre Fitzgibbon, qui a déploré qu’Héroux-Devtek passe sous contrôle étranger sans qu’il en ait été avisé.

« On a parlé au bureau de M. Fitzgibbon et au bureau du premier ministre la veille de l’annonce de la transaction. On ne pouvait le faire avant, il fallait suivre les règles de la Bourse », rappelle Gilles Labbé, président exécutif du conseil d’Héroux-Devtek.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le président exécutif du conseil d’administration d’Héroux-Devtek, Gilles Labbé

Ni lui ni la Caisse de dépôt – qui était liée à une entente de confidentialité avec Héroux-Devtek – ne pouvaient parler avant l’annonce officielle de la transaction.

Est-ce que Gilles Labbé est déçu de la réaction de Fitzgibbon, un ami et ancien membre du conseil d’Héroux-Devtek ?

« Je n’ai pas entendu de déclaration de Pierre Fitzgibbon, c’est son attaché de presse qui a parlé à la presse. On ne s’est pas parlé depuis l’annonce de la transaction. C’est un ami, ça fait 50 ans qu’on se connaît… je suis un peu désarçonné de sa réaction », déplore Gilles Labbé.

Le président exécutif du conseil rappelle qu’il n’avait pas d’autre choix que d’accepter l’offre financière du fonds d’investissement pour assurer le développement futur d’Héroux-Devtek. Il n’y avait pas de solution locale.

« On est le numéro 3 au monde, on serait numéro 1 si on était associé à un des deux gros programmes de l’aviation, le 737 de Boeing ou l’A320 d’Airbus. On va tenter notre chance lorsqu’ils vont fabriquer une nouvelle version, dans cinq ou six ans », anticipe Gilles Labbé.

À Farnborough, il va rencontrer ce lundi l’équipe de fusions et acquisitions de RBC et le lendemain, celle de Goldman Sachs pour évaluer de potentielles acquisitions, ce qu’il se disait incapable de faire avec l’évaluation boursière défavorable que traînait l’entreprise comme un boulet. L’avenir nous dira si Héroux-Devtek pourra voler plus haut avec un nouveau propriétaire.

