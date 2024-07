PHOTO MATT DUNHAM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) Quand vous descendez de l’avion à l’aéroport Heathrow de Londres avec un bagage à main, il vous faudra 25 minutes avant de vous retrouver dans un taxi prêt à quitter l’aérogare. Finies, les queues interminables et le chaos que l’on subit encore et toujours dans les aéroports nord-américains. À Heathrow, on expérimente aujourd’hui l’aéroport de demain, en partie grâce à une entreprise québécoise.

Une fois que vous êtes sorti de l’avion et que vous accédez au terminal d’arrivée, vous passez simplement votre passeport dans une des dizaines de scanneurs qui sont mis à la disposition du public sans qu’une interaction humaine soit nécessaire. Je n’ai vu aucun douanier, et ça m’a pris une vingtaine de minutes avant de me retrouver sur le quai de la gare.

« Grâce à la biométrie, l’aéroport peut détecter les cas problèmes et intervenir au besoin, et les douaniers savent à tout moment où vous vous situez dans l’aéroport. C’est nous qui avons conçu et installé toute cette technologie à Heathrow », m’explique avec un large sourire Ian Edwards, PDG d’AtkinsRéalis, anciennement SNC-Lavalin.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Ian Edwards, PDG d’AtkinsRéalis, en août dernier

AtkinsRéalis est fortement impliquée dans le secteur de l’aéronautique et elle l’est sur plusieurs fronts à la fois, au point que l’entreprise dispose d’un vaste chalet à Farnborough, où elle reçoit ses clients et ses partenaires et organise même des évènements.

Le PDG Ian Edwards et son chef de l’exploitation, Philip Hoare, m’ont expliqué mercredi leur implication dans le secteur de l’aéronautique et les champs d’expertise que le groupe a développés au cours des 20 dernières années, en Europe et en Amérique du Nord.

L’entreprise montréalaise entretient depuis 10 ans une forte relation avec Airbus, pour qui elle réalise des analyses structurelles pour ses avions et a notamment conçu le design des ailes de l’A380, l’avion géant du constructeur européen.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Appareil A380 d’Airbus à l’aéroport Montréal-Trudeau, en juin 2020

AtkinsRéalis fait aussi l’intégration et le design des réacteurs des différentes familles d’avions Airbus lorsque l’avionneur réalise une mise à jour de ses modèles.

Le groupe réalise aussi des mandats dans le secteur militaire, où il travaille en collaboration avec la Défense britannique sur plusieurs projets de développement. Aujourd’hui, le volet militaire a pris le dessus en matière de revenus par rapport à l’aviation commerciale.

Mais la grande expertise d’AtkinsRéalis est celle que le groupe a acquise au fil des ans dans les infrastructures aéroportuaires. La firme se classe parmi les trois plus importants groupes de génie au monde dans le secteur des aéroports.

On conçoit les infrastructures physiques, on développe les systèmes de gestion de la sécurité, on est pleinement impliqués dans tous les aspects de l’opération, comme celui de l’approvisionnement en énergie. Philip Hoare, chef des opérations chez AtkinsRéalis

« On est responsables de l’ingénierie de 7 des 10 plus gros aéroports au monde, dont ceux de Hong Kong, Heathrow, JFK ou Dubaï. Au Canada, on s’occupe des aéroports de Montréal, Toronto et Vancouver », ajoute Ian Edwards.

Préparer l’avenir par la modélisation

Les équipes d’AtkinsRéalis travaillent actuellement à la conception de l’aéroport de demain qui nécessitera des changements structurels importants comme toute la gestion des carburants durables d’aviation et de l’énergie renouvelable. C’est un projet de recherche pour l’instant, mais dont l’implantation pourrait être prochaine.

Comment assurer la fluidité de vols des avions et des taxis volants électriques qui vont se stationner à proximité des aéroports pour pouvoir transporter les passagers à leurs lieux de travail ou de vie ?

On travaille la routine de circulation aérienne quotidienne en réalisant un plan directeur et en utilisant la modélisation. Il n’y aura pas de feux de circulation ni de panneaux d’arrêt dans le ciel. Philip Hoare, chef des opérations chez AtkinsRéalis

« Le trafic va se faire par niveau d’altitude, avec des aires réservées pour l’atterrissage sur des sites désignés comme le toit des édifices. C’est de la science-fiction qui va devenir la réalité bien rapidement », anticipe Philip Hoare.

Effectivement, sur le site du Salon de Farnborough et dans les différents pavillons, on voit quantité d’appareils futuristes en exposition, notamment ceux développés par la société Wisk, qui investit des fortunes dans des taxis volants électriques à décollage et atterrissage verticaux et qui sont sur le point d’entrer en service, pour vrai.

Il va falloir intégrer ces appareils, les faire fonctionner dans un système organisé, anticiper les nouvelles sources énergétiques comme l’hydrogène dans la gestion du quotidien des aéroports…

À titre de partenaire de l’initiative Airports of Tomorrow qu’a lancée le Forum économique mondial, AtkinsRéalis a organisé mercredi, à son chalet de Farnborough, un panel avec des spécialistes du développement durable.

PHOTO CHRISTOPHER PIKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des pluies record ont paralysé le transport à Dubaï, en avril dernier.

Les évènements climatiques extrêmes qui se produisent de plus en plus souvent – inondations, chaleur extrême, sécheresse, désertification, tempêtes de sable… – viennent frapper durement les infrastructures aéroportuaires du monde entier.

Le plus bel exemple récent est celui qu’a subi l’aéroport de Dubaï en avril dernier lorsqu’une pluie diluvienne a généré l’accumulation de trois pieds d’eau sur le tarmac de l’aéroport, ce qui a provoqué des dégâts importants et des délais considérables qui se sont répercutés sur l’ensemble du trafic aérien mondial.

L’industrie du transport aérien doit prendre des mesures draconiennes et expéditives pour pouvoir atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Si la science-fiction semble à la veille de se réaliser dans le monde de l’aviation, la décarbonation semble être un lointain et nébuleux objectif.