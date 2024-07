Depuis quelques années, le gouvernement du Québec fait des pieds et des mains pour inciter la main-d’œuvre âgée à travailler plus longtemps.

Et pour cause : nos travailleurs d’expérience quittent leur emploi plus tôt qu’ailleurs au Canada, ce qui est de nature à empirer l’effet de pénurie de main-d’œuvre provoqué par le vieillissement de la population.

Or, une nouvelle étude fouillée démontre que le principal programme du gouvernement n’a presque rien changé en matière de rétention de travailleurs âgés ces dernières années. Il coûte pourtant quelque 400 millions par année au gouvernement du Québec, somme appréciable compte tenu du lourd déficit budgétaire.

« Le programme ne retient presque personne sur le marché du travail », m’explique l’un des auteurs, Guy Lacroix, professeur d’économie à l’Université Laval.

L’étude intitulée Les effets du crédit d’impôt pour la prolongation de carrière sur l’emploi et les revenus a été publiée par l’organisme CIRANO1. Elle est tirée du mémoire de maîtrise de Samy Gallienne.

Le programme verse un crédit d’impôt aux travailleurs de 60 ans et plus qui poursuivent leur carrière tout en faisant moins de 70 000 $ de revenus. Au fil des ans, l’âge d’admissibilité a été abaissé (de 65 ans à 60 ans), et la générosité du crédit a été augmentée, atteignant maintenant un maximum de 1500 $ pour les 60-64 ans et 1650 $ pour les 65 ans et plus.

Pour en vérifier l’efficacité, les auteurs ont analysé le comportement de plus de 50 000 travailleurs québécois entre l’année d’introduction du programme (2012) et la dernière année où des statistiques fiscales détaillées sont disponibles (2019).

Plus précisément, ils ont comparé le statut d’emploi de chacune des personnes avant et après l’implantation du crédit. Ils ont également comparé leur comportement entre 2012 et 2019 avec ceux qui n’étaient pas encore admissibles, vu leur âge. Résultat : aucun effet significatif chez les hommes et un effet petit chez les femmes.

Le programme a permis de faire passer de quelque 40 % à 44 % le taux d’emploi chez les femmes âgées – ce qui est jugé plutôt faible – et de leur donner la possibilité de gagner un meilleur revenu à partir de l’année où le programme est devenu plus généreux (2016).

Le hic, c’est que ces meilleurs revenus – encore imprécis – ne devraient pas procurer au gouvernement beaucoup plus de recettes fiscales, puisque les bénéficiaires sont souvent des travailleuses à faibles revenus, qui paient peu d’impôts, me dit Guy Lacroix.

Bref, tout compte fait, le programme équivaut quasiment à jeter de l’argent par les fenêtres…

Cette étude n’est pas la première à tirer de telles conclusions. En 2021, une autre équipe de chercheurs, menée par l’économiste Pierre-Carl Michaud, avait jugé que ce bonbon fiscal ne marchait pas.

L’étude était parvenue à une telle conclusion en comparant le changement de comportement des vieux travailleurs québécois avant et après l’âge d’admissibilité au crédit à celui des Ontariens, qui ne bénéficient pas d’un avantage fiscal.

La nouvelle étude de l’Université Laval survient dans le contexte où le gouvernement, embourbé dans d’importants déficits, cherche à réduire significativement ses dépenses.

L’an dernier, le déficit a atteint 5,1 milliards de dollars, après versement au Fonds des générations. Et pour l’année en cours, le gouvernement prévoit qu’il grimpera à 11 milliards.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a annoncé dans son dernier budget un programme de réexamen des dépenses, ciblant en particulier les dépenses fiscales (crédit d’impôts et autres), en plus des dépenses budgétaires.

L’an dernier, ces dépenses fiscales ont coûté 49 milliards au gouvernement du Québec (en excluant l’exemption personnelle de base), contre 136 milliards pour les dépenses budgétaires. Le Québec compte 277 différentes mesures fiscales (crédits d’impôt et autres).

Ces derniers mois, le gouvernement du Québec a aboli le programme de crédit d’impôt pour les entreprises qui visait le même objectif, soit le maintien en emploi des travailleurs d’expérience dans les PME. Ce crédit a coûté 84 millions en 2023.

Le gouvernement a aussi rendu moins généreux le crédit d’impôt pour le multimédia et les affaires électroniques. Le programme pour le multimédia a coûté 409 millions en 2023 et celui pour les affaires électroniques, 625 millions.

Dans son étude de 2021, Pierre-Carl Michaud avait jugé que le crédit pour la prolongation de carrière n’était pas suffisamment connu de la population. Il proposait de le remplacer par une sorte de prime au travail pour les aînés à faibles ou moyens revenus, jugée plus efficace.

Le sujet est d’intérêt pour les gouvernements, au Québec comme ailleurs. L’économiste Guy Lacroix m’indique que d’autres gouvernements provinciaux au Canada voudraient imiter le Québec avec son crédit d’impôt pour les travailleurs âgés, mais attendent d’en connaître les résultats.

À suivre, donc…

1. Consultez l’étude publiée par l’organisme CIRANO