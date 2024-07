Ce n’est plus le temps d’aller voir son patron pour démissionner en se disant qu’il sera facile et rapide de trouver mieux. La recherche d’un nouveau boulot est devenue « extrêmement difficile ».

Il faut se faire à l’idée, le marché de l’emploi a beaucoup changé, en peu de temps. Depuis une quinzaine de mois, le taux de chômage grimpe constamment. Petit à petit, il est ainsi passé de 5 % à 6,4 %, au pays.

Mais il ne faut pas croire que ce bond s’explique par des pertes massives d’emplois. Ce n’est pas le cas. Aussi curieux que cela puisse paraître, les travailleurs conservent leur boulot.

Les entreprises qui effectuent des licenciements collectifs parce que leurs activités roulent au ralenti sont, dans les faits, peu nombreuses. Les fermetures et les faillites aussi. D’ailleurs, les économistes de Desjardins qualifient la baisse nette du nombre d’emplois en juin de « goutte d’eau » par rapport aux gains de la dernière année, dans une nouvelle étude qui décortique ce qui se passe dans le marché du travail.

L’augmentation du taux de chômage est plutôt attribuable au fait que le Canada n’arrive tout simplement pas à créer assez d’emplois pour toutes les personnes qu’il accueille.

« L’augmentation record du nombre d’immigrants a fait en sorte que le rythme de croissance de l’emploi au cours de la dernière année, malgré sa vigueur, n’a pas suffi à maintenir le taux de chômage à un niveau stable », explique Royce Mendes, directeur général et chef de la stratégie macroéconomique de Desjardins. Dans les trois premiers mois de l’année, 121 800 immigrants se sont installés ici. Ils s’ajoutent aux 472 000 de l’an dernier.

Face à ce flot, il faudrait créer des emplois à un rythme bien plus soutenu pour que la proportion de chômeurs demeure stable. Même si on y arrivait, ce ne serait pas magique, car une adéquation parfaite entre les besoins des employeurs de chaque région et les compétences des personnes qui s’y établissent serait nécessaire.

On se retrouve donc avec un taux de chômage élevé, à 12,5 %, parmi les personnes arrivées au pays depuis moins de cinq ans, ce qui se compare à 9,1 % il y a six mois. En faisant fi de la période pandémique, il s’agit du taux le plus élevé depuis 2015, note Desjardins. Pendant ce temps, le taux de chômage chez les travailleurs nés au Canada et ceux ayant immigré il y a plus de 10 ans demeure « très bas ».

Autrement dit, deux réalités en apparence contradictoires coexistent : le marché du travail est « assez favorable » pour ceux qui ont déjà un emploi, mais « extrêmement difficile » pour ceux qui en cherchent un. La probabilité qu’une personne rentre dans le marché du travail, ce qu’on appelle le taux de sortie de chômage, « tourne autour des niveaux observés pendant la crise financière » de 2009.

Les jeunes sont aussi touchés

Évidemment, ce phénomène particulier ne touche pas que les immigrants. Les nouveaux diplômés se retrouvent exactement dans le même bateau. Le taux de chômage de cette cohorte est d’ailleurs en progressions « constante ».

La nouvelle réalité a aussi frappé les jeunes du secondaire qui voulaient travailler cet été. Ces dernières années, les entreprises apostrophaient pratiquement les adolescents en pleine rue pour les supplier d’accepter un boulot. Le rapport de force s’est renversé à une vitesse que personne n’avait imaginée.

Début mai, j’avais d’ailleurs échangé avec des parents qui étaient tombés en bas de leur chaise en constatant que leur adolescent n’arrivait pas à se trouver un emploi d’été, alors qu’ils entendent constamment parler de pénurie de main-d’œuvre1. Eh oui, les commerces, les restaurants et les camps de jour avaient recommencé à faire passer des entrevues et se montraient très sélectifs.

D’ailleurs, en juin, le taux d’emploi des élèves et des étudiants de 15 à 24 ans qui retourneront aux études à la fin de l’été s’est établi à 46,8 %, ce qui représente le taux le plus faible depuis juin 1998, si on exclut la période pandémique.

Qui l’eût cru il y a un an à peine ?

Deux bonnes nouvelles

Si les perspectives sont assez déprimantes pour les nouveaux arrivants qui espèrent améliorer leur sort en déposant leurs valises au Canada, les raisons derrière la hausse du taux de chômage sont positives dans le sens où elles ne pointent pas vers une récession imminente.

« Une récession ne s’est jamais produite sans qu’il y ait de mises à pied au Canada, en partie parce que la plupart des définitions de récession incluent une baisse de l’emploi », écrivent les experts en macroéconomie de Desjardins.

Cela dit, le marché du travail se refroidit suffisamment pour favoriser d’autres baisses du taux directeur. La première est attendue ce mercredi matin.

La majorité des économistes croient que la Banque du Canada le réduira de 25 points de base, ce qui le portera à 4,50 %. Desjardins prédit que deux autres diminutions de la même ampleur seront annoncées d’ici la fin de l’année, pour un taux directeur de 4 % à Noël.

Tandis qu’il est plus difficile d’entrer dans le marché du travail, le marché immobilier, lui, devient – lentement – plus accessible avec ces baisses attendues de taux d’intérêt. De plus, la construction de logements reprend dans la région de Montréal, avec un bond de 226 % des mises en chantier en juin, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ce qui devrait participer à l’équilibre du marché et à l’apaisement des prix.

Après quelques années exceptionnelles, on semble donc retourner vers la normalité.

