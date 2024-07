(Londres) Au-delà de leur forte présence physique au Salon de l’aéronautique de Farnborough, les militaires de haut rang d’une multitude de pays brassent de grosses affaires à Londres où ils peuvent magasiner des chasseurs F-35, des Mirage, des drones, des systèmes de radar ou des lance-roquettes. En ces temps d’instabilité géopolitique, l’industrie militaire ne s’est visiblement jamais aussi bien portée.

Et certaines de nos grandes entreprises de l’aéronautique en profitent aussi abondamment. Je vous ai parlé mardi de Bombardier Défense qui a décidé d’avoir pignon sur le tarmac du Salon de l’aéronautique pour y faire la promotion de ses jets d’affaires que l’entreprise modifie pour qu’ils puissent réaliser des missions de reconnaissance et de détection sous-marine.

Bombardier prévoit que ce secteur d’activité va à lui seul générer des revenus annuels qui pourraient atteindre 1,5 milliard d’ici 2030, en raison d’un carnet de commandes appelé à prendre de l’ampleur, ce qui représenterait près de 10 % de ses revenus totaux.

Un autre acteur important de l’aéronautique québécoise, CAE, fabricant de simulateurs de vols et leader mondial de la formation de pilotes d’avion et d’hélicoptère, réalise plus de 40 % de ses revenus annuels de plus de 4 milliards grâce à ses contrats militaires.

CAE assure la formation de pilotes de plus de 40 armées, à qui elle vend aussi des simulateurs qui servent à l’entraînement de leurs troupes dans 145 lieux à travers le monde.

Rencontré mardi matin à Farnborough, Marc Parent, PDG de CAE, convient que le secteur de la défense occupe une place de premier plan dans les affaires du groupe et dans son développement.

Dans le secteur civil, CAE réalise un tiers de ses revenus avec la vente de simulateurs, un tiers grâce à la formation des pilotes de grandes lignes aériennes du monde entier et un tiers dans la formation de pilotes de jets d’affaires, une activité en expansion depuis la pandémie.

Dans le secteur militaire, CAE réalise 35 % de ses revenus avec ses produits de simulation et 65 % avec ses services de formation continue.

La division militaire de CAE a généré récemment une perte importante de 700 millions en raison de contrats à prix fixe rendus nettement déficitaires à la suite de la flambée inflationniste des dernières années.

En contrepartie, cette division vient de signer le plus gros contrat de son histoire avec l’Aviation royale canadienne, dont elle va assurer pour les 25 prochaines années la formation de tout le personnel navigant – avions turbopropulsés, F-18, hélicoptères… Un contrat de 11,2 milliards qui sera réalisé en partenariat avec l’entreprise KF Aerospace de Colombie-Britannique.

Marc Parent estime que ce contrat marque un tournant puisque l’armée cède en impartition totale la formation de ses pilotes, une démarche qui s’inscrit dans la volonté d’Ottawa d’augmenter ses dépenses militaires de façon responsable.

On voit le même phénomène partout dans le monde. En Allemagne, on est rendu à plus de 600 employés parce que le pays a entrepris de se rééquiper depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Marc Parent, PDG de CAE

CAE est notamment responsable de la formation de tous les pilotes des forces armées des États-Unis : de l’armée de terre à la marine en passant par l’US Air Force et la Garde côtière.

Le relais militaire salvateur pour Héroux-Devtek

Héroux-Devtek ne fait pas que développer, fabriquer et réparer des trains d’atterrissage pour ses gros clients commerciaux tels que Boeing, Embraer ou Bell Textron Canada, l’entreprise de Longueuil – dont on a beaucoup parlé depuis deux semaines – réalise plus de 60 % de ses revenus grâce à ses contrats militaires.

Historiquement, Héroux-Devtek a toujours affiché un certain équilibre entre ses divisions militaire et civile, mais avec toujours une légère prépondérance du secteur militaire. Cet équilibre a basculé en 2020 avec la pandémie de COVID-19.

« Le secteur civil s’est effondré. Alors qu’on fabriquait jusqu’à 77 trains d’atterrissage géants par année pour le Boeing 777, on est tombés à une vingtaine seulement. Nos contrats militaires nous ont sauvés et la part du militaire est même montée jusqu’à 75 % du total de nos revenus », m’explique Martin Brassard, PDG de Héroux-Devtek.

Selon les plus récentes données financières du groupe, en date de mars 2024, les contrats militaires sont revenus tout juste au-dessus de la barre des 60 %, alors que les trains d’atterrissage de gros-porteurs civils sont passés de 27,4 % des livraisons en 2020 à 18,8 % aujourd’hui.

Ce qui favorise le groupe de Longueuil, c’est la très large diversité des mandats qu’il obtient, qu’il s’agisse de trains d’atterrissage pour jets d’affaires, chasseurs militaires, hélicoptères, gros-porteurs ou avions régionaux.

La forte activité du côté militaire chez Héroux-Devtek se répercute aussi dans la chaîne d’approvisionnement de fournisseurs québécois en permettant à des PME de profiter de la manne du secteur de la défense.

« Ça nous a toujours permis de mieux traverser les cycles de ralentissement de l’industrie, sans trop avoir à réduire nos activités en pouvant compter sur le militaire où on dessert tout autant les chasseurs F-15, F-18, F-35, les Hawk de BAe, les Gripen de Saab ou les hélicoptères H-53 de Sikorsky », énumère le PDG.

Bell Textron Canada est une autre entreprise de l’aéronautique qui profite de façon conjoncturelle des nouvelles dépenses fédérales pour mieux équiper l’armée canadienne.

Bell Textron, de Mirabel, est un constructeur d’hélicoptères commerciaux à 100 %, mais l’entreprise a modifié à la fin des années 1990 son très populaire Bell 412 pour en faire une version militaire destinée à l’armée canadienne.

J’étais présent lors de l’annonce de ce contrat d’une centaine d’appareils commandés par l’Aviation royale canadienne où on avait maintes fois insisté sur le fait qu’aucune arme n’allait être installée ou assemblée à Mirabel – on vendait un appareil aux couleurs de l’armée, sans son armement.

Le gouvernement fédéral vient d’attribuer un contrat de 800 millions à Bell Textron Canada pour rééquiper et moderniser quelque 85 vieux Bell CH-146 Griffon de la flotte de l’Aviation royale canadienne.

« C’est un bon contrat qui va redynamiser la flotte canadienne. Ça s’inscrit dans la nouvelle politique du ministre de la Défense, Bill Blair. Nos hélicoptères sont très appréciés par les forces armées qui les utilisent pour la formation de leurs pilotes », m’explique Michael Nault, vice-président et directeur général de Bell Textron Canada.

« On vient de décrocher un contrat pour la fabrication de 41 appareils Bell 505 pour l’armée de la Corée du Sud, et CAE vient de nous en commander trois pour ses besoins de formation », se réjouit Michael Nault.

On n’aime pas parler d’industrie militaire, on souhaiterait tous que l’humanité atteigne un niveau de civilité qui rendrait caduque la fabrication d’armes et d’équipement militaire, mais ce n’est malheureusement pas le cas.