J’en suis chaque jour étonné. Comment la construction résidentielle peut-elle être jugée si faible à voir les centaines de logements qui s’érigent autour des stations de métro de Laval, près de chez moi ?

Ces dernières semaines, une tour est sortie de terre en face du métro Cartier, gérée par l’entrepreneur Développement TOD et Gestion Cogir. Elle offrira quelque 300 logements locatifs en 2025.

Et 250 mètres plus loin, collées sur le pont Viau, les pelles de Magil Construction creusent un énorme trou où naîtra une tour de 10 étages et plus de 198 condos, un projet mené par Développement TDR. Bref, le quartier se densifie à grande vitesse.

Cette perception de renaissance a été renforcée avec la publication, mardi, des données spectaculaires sur les mises en chantier. En juin, la hausse a été de 226 % par rapport au même mois de l’an dernier dans la région de Montréal, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

En ce début de vacances de la construction, peut-on se fier à ces indices pour conclure que nos efforts collectifs pour les logements portent leurs fruits ?

Oui et non, ai-je constaté en scrutant les chiffres et en parlant aux gens du milieu.

D’abord, les données mensuelles sont à prendre avec réserve, étant donné leurs fluctuations importantes. En particulier, juin 2024 est comparé à juin 2023, mois qui était parmi les plus faibles des dernières années.

En revanche, la moyenne des six premiers mois montre quand même une hausse de 57 % dans la région de Montréal par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Et même en retranchant juin 2024, le bond est de 26 % pour les cinq premiers mois.

Bref, ça repart. Et sur les 9373 logements qui ont été mis en chantier dans la région depuis six mois, 91 % sont des condos ou des logements locatifs.

La reprise n’est pas seulement à Montréal. Ailleurs au Québec, le bond est de 19 %.

« La tendance est à la hausse depuis 10-12 mois. Et de savoir que les taux d’intérêt ont amorcé un mouvement à la baisse pourrait stimuler la construction », me dit l’économiste Lukas Jasmin-Tucci, de la SCHL.

Outre la perspective de baisse des taux d’intérêt, les entrepreneurs constatent d’autres améliorations, m’indique-t-on à l’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ).

D’abord, l’approvisionnement n’est plus un problème, contrairement aux dernières années. Ensuite, le coût des matériaux est revenu à la normale.

Pendant ce temps, Toronto et Vancouver sont en baisse respective de 13 % et 18 % pour les six premiers mois de l’année. M. Jasmin-Tucci, de la SCHL, attribue cet écart au fait que les projets sont de plus petite taille à Montréal, et donc plus aptes à sortir de terre rapidement quand les conditions changent.

Tous ne partagent pas cet optimisme relatif. Sur le terrain, le chef de la direction du gestionnaire immobilier Cogir, Mathieu Duguay, ne croit pas qu’il s’agisse d’une tendance.

Je suis un peu surpris par la hausse, car les conditions restent difficiles. Les taux d’intérêt demeurent élevés, les coûts n’ont pas vraiment diminué et les taxes sont multiples. Au centre-ville de Montréal, c’est l’un des pires marchés depuis 20 ans pour les condos. Mathieu Duguay, chef de la direction chez Cogir

Impossible de parler de marché en feu, en effet, l’année 2024 demeurant beaucoup plus faible que la moyenne des dernières années, du moins dans la région de Montréal.

Au rythme où vont les choses depuis six mois, les mises en chantier au Québec atteindraient 39 375 unités en 2024, mieux que les 32 590 de 2023, mais bien moindres que les 48 395 de 2022 ou encore les 57 309 de 2021.

Ce qui est clair, toutefois, c’est que plusieurs projets n’attendent qu’une baisse significative des taux d’intérêt pour être lancés, croit M. Duguay. La baisse attendue du taux directeur de la Banque du Canada, le 24 juillet, suivie d’autres baisses d’ici la fin de 2024 devraient donc commencer à faire leur effet.

Après tout, plusieurs économistes prévoient que le taux directeur pourrait reculer à 4 % d’ici six mois, soit un point de pourcentage de moins qu’en juin. Et la baisse pourrait se poursuivre en 2025, ramenant les taux à un niveau plus intéressant pour les acheteurs.

Compte tenu du boom de la demande venant de l’immigration, la construction de logements finira par repartir tôt ou tard. Reste à savoir si les promoteurs seront en mesure d’offrir des logements à des prix qui sont accessibles aux acheteurs ou aux locateurs en quête d’un logis.