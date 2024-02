Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le chiffre

41 %

C’est la proportion de travailleurs canadiens qui souhaitent déménager quelques mois dans un autre pays ou dans une autre province, puisqu’il est plus facile de travailler à distance. Chez la génération Z, 50 % l’ont déjà fait ou prévoient de le faire tandis qu’à l’opposé, 52 % des baby-boomers n’ont aucun intérêt pour ce type de projet. Seulement 26 % des X sont passés à l’acte ou envisagent de le faire, mais 42 % en rêvent. Pour ce qui est des milléniaux, 38 % l’ont déjà fait ou prévoient le faire et 41 % aimeraient vivre cette aventure. L’Étude Croix Bleue sur les intentions de voyages 2024 a été menée auprès de 2047 adultes canadiens par Research+Knowledge = Insight, une société de recherche indépendante.

Source : Croix Bleue

Le geste

La journée boni pour les employés

PHOTO FOURNIE PAR PIZZA SALVATORÉ Pizza Salvatoré a eu l’idée de donner 50 % de toutes ses ventes de pizzas du mardi 27 février en bonis salariaux.

L’entreprise familiale québécoise Pizza Salvatoré a trouvé une façon originale de donner un boni annuel à ses 2800 employés. Fondée en 1964 par Salvatoré Abbatiello à Saint-Georges, en Beauce, l’entreprise, qui en est à sa troisième génération d’entrepreneurs de la famille Abbatiello, a eu l’idée de donner 50 % de toutes ses ventes de pizzas du mardi 27 février en bonis salariaux. L’autre 50 % ira à 80 organismes caritatifs ou groupes communautaires sous forme de grandes pizzas gratuites. Les organismes ont été choisis par le gestionnaire de chacune des 81 succursales, dont 5 sont au Nouveau-Brunswick, 1 en Nouvelle-Écosse et 1 en Ontario. Les cinq actionnaires frères et sœurs, Sébastien, Katarina, Guillaume Jr., Elisabeth et Frédéric, ont racheté l’entreprise à leur père en 2018.

Source : Pizza Salvatoré

L’évènement

Mettre en lumière la diversité et l’inclusion

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Est-ce possible de rendre l’industrie de la construction plus inclusive et accueillante pour les gens issus de la diversité ?

Est-ce possible de rendre l’industrie de la construction plus inclusive et accueillante pour les gens issus de la diversité ? L’organisme à but non lucratif (OBNL) Batimatech, qui se décrit comme un catalyseur du milieu de la construction, des technologies et du développement durable, est convaincu que la présence de la diversité et de l’inclusion dans ce secteur joue un rôle clé dans sa croissance et sa productivité. Afin de promouvoir les bonnes pratiques, Batimatech organise donc ce mardi 27 février un évènement sur la Diversité et l’Inclusion dans le Secteur de la Construction (DISC). Le ministre du Travail, Jean Boulet, sera présent pour parler des chantiers de diversité, innovation et réforme selon le Projet de loi 51 ; la professeure associée au département d’anthropologie à l’Université de Montréal Marie-Jeanne Blain discutera des facteurs de succès à l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans l’industrie de la construction ; Batimatech, les Elles de la construction et ASP Construction pour la diversité et l’intégration feront part de leurs dernières actions. L’évènement gratuit a lieu au 405, avenue Ogilvy, à Montréal.

Source : Batimatech

Le truc

Privilégier le mode hybride et le sentiment d’appartenance

C’est la recommandation de Marie-Colombe Afota, professeure en relations industrielles à l’Université de Montréal ainsi que de ses trois collègues en psychologie et en gestion de l’Université du Québec à Montréal et de l’École supérieure de commerce de Paris. Ils ont suivi 716 employés d’une grande société financière mondiale aux États-Unis et en Europe pendant six mois, de septembre 2020 à mars 2021, pendant la pandémie, alors que le télétravail « à haute intensité » était nouveau. Les chercheurs ont constaté que, au fil des semaines et des mois, les employés commençaient à se sentir moins proches les uns des autres. Selon eux, le déclin du sentiment d’appartenance est en corrélation avec la diminution de la perception de l’importance du travail, ce qui souligne le rôle primordial des relations dans la perception du sens du travail. Autre constat : plus les gens se sentaient détachés, plus ils commençaient à se sentir fatigués et épuisés. Les entreprises doivent donc s’assurer que les membres de leur personnel ont toujours l’impression de faire partie d’une équipe, même en télétravail, conclut la spécialiste. Les résultats de la recherche ont été publiés dans le Journal of Occupational and Organizational Psychology.

Source : Université de Montréal

L’étude

Pratiques numériques des entreprises manufacturières

Québec International a voulu savoir si les entreprises manufacturières de la région de la Capitale-Nationale utilisent les technologies numériques. Léger a contacté 134 hauts dirigeants d’entreprises manufacturières, dont 82 qui ont répondu au téléphone et 52 en ligne. Les résultats indiquent que 59 % des entreprises sondées ont réalisé au moins un projet numérique au cours des trois dernières années, comme c’était le cas en 2021. Les entreprises qui comptent un minimum de 20 employés (77 %), qui ont un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 2,5 millions (82 %), qui exportent leurs produits hors du Québec (79 %) et qui possèdent un plan numérique à jour (90 %) sont proportionnellement plus nombreuses à avoir réalisé au moins un projet numérique, indique le rapport. Le fait de s’être doté d’un plan numérique à jour fait toute la différence, car 70 % de ces entreprises disent avoir réalisé deux projets ou plus. Parmi les répondants, on observe que les technologies sont bien implantées, mais qu’on est loin d’en faire un usage intensif. La plupart des entreprises manufacturières utilisent des logiciels applicatifs et des outils de gestion (89 %). La moitié a recours au numérique pour les activités liées aux finances et à la comptabilité (76 %).

Source : Québec International