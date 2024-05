(Ottawa) Le nombre de ventes résidentielles en avril a augmenté de 10,1 % par rapport à la même période l’an dernier. Cette hausse est principalement attribuable au long week-end de Pâques, indique l’Association canadienne de l’immobilier (ACI).

La Presse Canadienne

Cette augmentation est survenue alors que le prix moyen d’une propriété vendue le mois dernier s’élevait à 703 446 $, en baisse de 1,8 % par rapport à avril 2023.

Cette croissance s’explique notamment par le fait que le Vendredi saint et Pâques ont eu lieu les 29 et 31 mars de cette année, contre les 7 et 9 avril de l’année dernière.

D’un mois à l’autre, l’ACI mentionne que les ventes de maisons en avril ont diminué de 1,7 % par rapport à mars, malgré une hausse de 2,8 % du nombre de propriétés disponibles à la vente pour lancer le marché printanier.

Le ralentissement des ventes mensuelles et l’augmentation du nombre de nouvelles inscriptions ont entraîné une augmentation de 6,5 % du nombre total de propriétés sur le marché, soit le deuxième gain mensuel le plus important jamais enregistré.

Le marché immobilier national connaît également les niveaux d’inventaire les plus élevés depuis le début de la pandémie de COVID-19, avec 4,2 mois d’inventaire à la fin avril, contre 3,9 mois à la fin mars.

Cette année, le printemps a connu des conditions opposées à celles de la saison printanière de 2023, lorsqu’un afflux d’acheteurs est revenu sur le marché et que les nouvelles inscriptions étaient à leur plus bas niveau depuis 20 ans, affirme l’économiste principal de l’ACI, Shaun Cathcart.