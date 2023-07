Notre dossier de crédit peut nous jouer de vilains tours, même lorsqu’on est professeure d’université, qu’on paie tous ses comptes rubis sur l’ongle et qu’on a eu la discipline de rembourser entièrement son hypothèque.

L’expérience de Stéphanie avec Vidéotron en est un exemple patent. Un exemple qui démontre à quel point le dossier de crédit est un outil qui aurait grandement besoin d’être réformé.

Voici la petite histoire. Insatisfaite de l’offre de Bell, la trentenaire a contacté Vidéotron pour obtenir une soumission. Le changement de fournisseur impliquait l’acquisition de nouveaux appareils, soit une borne pour l’internet à 288 $ et un terminal pour la télé à 192 $. La location n’est pas possible.

Étant donné que Vidéotron finance ses clients sur deux ans, une enquête de crédit a été réalisée.

« Selon Vidéotron, ma cote de crédit n’est pas assez bonne. Je dois payer les appareils en totalité le jour 1, car je ne suis pas admissible pour le paiement étalé sur deux ans », m’a raconté la professeure. Selon Equifax, son pointage est de 831. Ce n’est pas loin du maximum de 900, mais ce n’est pas une cote qui la place dans le premier quintile qui commence à 833.

CAPTURE D’ÉCRAN Chez TransUnion, une cote de 832 ne permet pas d’atteindre le premier quintile en matière de qualité.

Stéphanie est consciente qu’elle n’a pas « la meilleure cote de crédit possible » et explique cela par le fait qu’elle a payé en totalité son hypothèque, en plus de n’avoir aucune dette. Mais à son avis, il s’agit d’une cote de crédit assez bonne pour ne pas représenter un risque démesuré pour Vidéotron.

Il serait en effet assez étonnant qu’une personne qui jouit d’un bon salaire et qui a réussi à payer sa maison peine à payer 20 $ par mois pour deux appareils de télécommunications.

Abasourdie par la décision de Vidéotron et croyant à une erreur, Stéphanie a tenté de savoir sur quel pointage de crédit Vidéotron basait sa décision. « Ils n’étaient pas capables de me répondre. Ils m’ont simplement répondu qu’ils ne voyaient pas la cote en tant que telle, mais simplement si le client se qualifiait ou pas. »

Au service des communications de Vidéotron, on n’a pas voulu donner de détails sur la manière dont la solvabilité des futurs clients est évaluée. « Une analyse de la situation propre à chaque client est faite. Pour ce qui est du détail, vous comprendrez qu’il s’agit d’informations de nature commerciale », m’a-t-on écrit. En réalité, il est difficile de blâmer Vidéotron qui doit se fier sur l’information financière à sa disposition. Le problème, comme on voit, est la qualité de cette information.

À l’Union des consommateurs, Sophie Roussin, analyste en politiques et réglementation en matière de finances personnelles, confirme que le fait de ne plus avoir d’hypothèque ou de prêt auto nuit au dossier de crédit.

La recette des agences est « un peu opaque, mais on sait que le nombre et la variété des créances fait une différence », résume-t-elle.

Comme par hasard, ma cote de crédit chez TransUnion (832) est semblable à celle de Stéphanie (831). Comme elle, je n’ai ni hypothèque ni dettes. Du côté d’Equifax, j’obtiens 843, ce qui est considéré comme « excellent ». Aurais-je pu me qualifier pour les paiements étalés sans intérêt de Vidéotron ? Mystère.

Du côté de Bell, la question se pose différemment car on ne finance jamais l’achat des appareils. Le récepteur pour la télé doit être payé d’un coup ou loué, tandis que le modem-routeur peut uniquement être loué. Une enquête de crédit est tout de même faite auprès des nouveaux clients, mais il n’a pas été possible de savoir si un pointage minimal était requis.

Je ne sais pas comment on a pu, un jour, prendre la décision de nuire aux personnes qui ont la discipline ou les moyens financiers de rembourser leurs créanciers, mais cette logique doit changer. Car le dossier de crédit est utilisé à toutes les sauces, comme je l’ai déjà écrit⁠1. Il est consulté par les employeurs, les assureurs, les locateurs, les détaillants, alouette.

Il existe divers moyens d’améliorer sa cote de crédit... même quand on paie déjà tous ses comptes à temps, me direz-vous. On peut en effet utiliser une plus petite portion de son crédit disponible, ce qui suppose – si on ne peut réduire ses dépenses – d’augmenter la limite de ses cartes de crédit, même si le besoin est nul. Ou, comme le suggère Desjardins à ses clients, on peut « envisager d’ouvrir un nouveau compte ». Misère, on nous encourage à réclamer du crédit alors qu’on dénonce l’augmentation du taux d’endettement des Canadiens.

Pourquoi ne pas récompenser plutôt l’épargne, le maintien de liquidités dans son compte bancaire et les bonnes habitudes financières ?

C’est justement dans cette optique que l’Union des consommateurs souhaite que le Québec imite la France en créant un « dossier nationalisé » et sans pointage, dans lequel figurent uniquement les paiements en souffrance. Ce répertoire des mauvais payeurs n’inclut pas les noms des consommateurs qui ne ratent jamais un remboursement et seuls les prêteurs y ont accès. Voilà une idée qui mérite réflexion.

Bien sûr, Stéphanie avait les moyens de payer Vidéotron d’un coup pour ses appareils. Mais son expérience démontre à quel point la cote de crédit peut induire en erreur en omettant des faits importants.

Comment consulter sans frais son pointage

Au Québec, la Loi sur les agents d’évaluation du crédit (A-8.2) force les agences de crédit depuis le 1er février 2021 à donner accès gratuitement aux consommateurs à leur dossier de crédit en ligne.

Sur le site de TransUnion, le chemin pour accéder sans frais à son dossier n’est pas évident à trouver. Les gros boutons jaunes « obtenez votre pointage de crédit » et « cliquez ici » sur la page d’accueil mènent à un formulaire dans lequel vous devrez entrer votre numéro de carte de crédit. Bien entendu, on l’utilisera ! Si, comme moi, vous avez rempli ce formulaire en pensant que le numéro de la carte de crédit était une façon de vous identifier, appelez l’entreprise pour contester la facture et obtenir un remboursement.

Du côté d’Equifax, Google nous joue des tours. Si vous cherchez Equifax, le premier résultat vous mènera vers une page où l’on vend uniquement le service de surveillance du dossier à 24,95 $ par mois. Cette page ne précise pas comment consulter son dossier gratuitement si on est québécois. Pour avoir accès à cette information, il faut consulter une autre page qui arrive un peu plus loin dans les résultats de recherche.

Quelques faits sur la cote de crédit

Une cote de crédit entre 600 et 700 permet d’obtenir un prêt hypothécaire auprès d’une des principales institutions financières canadiennes, selon Manuvie. De son côté, la Banque Scotia précise qu’il faut avoir une cote de crédit de 680 au minimum pour acheter une maison.

Avoir un bon emploi et gagner beaucoup d’argent ne renforce pas le score de crédit. « Vous avez beau être riche et célèbre, cela n’a pas d’importance. Votre profession et vos revenus ne font pas partie de la formule de notation du crédit. Certes, il est très important pour les prêteurs d’avoir un emploi stable et un bon revenu, mais cela n’a rien à voir avec votre rapport de crédit ou votre score de crédit », rapporte Hardbacon.