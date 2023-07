(Toronto) Les Canadiens à la recherche d’un peu d’aide supplémentaire pour leurs versements hypothécaires seront peut-être surpris d’apprendre l’existence d’une possibilité qui s’offre à eux : les points de fidélité.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Certaines banques, dont la Banque Royale du Canada et la Banque CIBC, permettent aux clients d’utiliser des points de carte de crédit pour rembourser leur prêt hypothécaire.

Bien sûr, un nombre considérable de points serait requis pour couvrir l’intégralité d’un prêt hypothécaire, mais des experts estiment que cette option est probablement plus attrayante pour les emprunteurs en cette période où les taux d’intérêt ont fortement augmenté et où les propriétaires doivent faire des paiements plus élevés.

« Les gens essaient de faire preuve de créativité pour joindre les deux bouts », observe Natasha Macmillan, directrice commerciale des services bancaires courants chez Ratehub.ca, un site web de comparaison de prêts hypothécaires, bancaires et d’assurance.

Elle prévoit que les gens examineront de plus près comment ils peuvent utiliser leurs points pour régler toutes sortes de factures. Les récompenses de voyage, croit-elle, pourraient être abandonnées alors que les gens recherchent surtout des occasions de remise en argent pour couvrir leurs dépenses quotidiennes.

Mme Macmillan n’entend pas souvent parler de clients qui utilisent des points de fidélité pour un prêt hypothécaire, même si elle soupçonne que c’est parce que de nombreuses banques n’offrent pas ce service. Même lorsqu’il est offert, ajoute-t-elle, un nombre élevé de points est généralement requis pour aider au paiement d’une hypothèque.

La Banque Royale permet aux clients utilisant des cartes Avion d’échanger des points contre des voyages et des cartes-cadeaux, ainsi que des factures de carte de crédit, de services au ménage ou de magasinage. Les clients détenteurs de telles cartes peuvent également accumuler des points pour aider à rembourser des prêts ou des hypothèques à la Royale, à cotiser à des régimes d’épargne enregistrés et non enregistrés et à financer des virements électroniques, des investissements directs et des dons de bienfaisance.

Environ 120 points Avion permettent d’obtenir 1 $ de rabais sur une hypothèque de la Banque Royale.

La valeur moyenne d’un nouveau prêt hypothécaire était de 320 298 $ au premier trimestre de l’année, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Cela signifie qu’un client avec une hypothèque de cette taille aurait besoin de plus de 38 millions de points pour couvrir le reste de son prêt.

La Banque CIBC offre aux utilisateurs de ses cartes de crédit Aventura la possibilité d’échanger des points contre des versements hypothécaires.

Les rachats commencent à 12 000 points pour un paiement de 100 $ ou une contribution à un produit financier CIBC existant comme une hypothèque, explique la porte-parole Katarina Milicevic dans un courriel.

Cela signifie qu’un client détenant un nouveau prêt hypothécaire évalué à la moyenne de la SCHL aurait également besoin d’environ 38 millions de points pour couvrir le reste de son prêt.

Les voyages restent plus populaires

Cependant, Mme Milicevic note que plus d’utilisateurs échangent des points contre des récompenses de voyage que des hypothèques.

L’utilisation la plus populaire des points parmi les utilisateurs d’Avion est également les récompenses de voyage, suivies des cartes-cadeaux, observe Niranjan Vivekanandan, chef des solutions de fidélisation et de marchands à la Banque Royale.

Le quart des clients utilisent leurs points sur des produits de services financiers, qui, selon lui, incluent les paiements hypothécaires ou les factures de carte de crédit – une option que la Royale propose depuis environ une décennie.

« Surtout dans cet environnement de forte inflation, pouvoir utiliser (des points) comme solution de rechange à la monnaie traditionnelle est quelque chose de vraiment important et donne de la flexibilité aux consommateurs », fait valoir M. Vivekanandan.

La flexibilité était également pratique lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé.

« Nous avons vu des gens qui auraient auparavant stocké ces points pour voyager, mais ils les utilisaient pour une multitude de raisons différentes parce qu’ils en avaient tellement », se souvient M. Vivekanandan.

Aux gens qui envisagent d’utiliser leurs points et songent à les utiliser pour aider leur paiement hypothécaire, Mme Macmillan recommande de regarder d’abord quelles banques ils utilisent et quel est le prêteur vers lequel ils se sont tournés pour une hypothèque. Les programmes de fidélité ont tendance à ne permettre d’utiliser les points que sur une hypothèque détenue auprès de leur banque et il est courant que les gens obtiennent une hypothèque auprès d’un prêteur différent, souligne-t-elle.

Aux personnes qui utilisent la même banque pour leur prêt hypothécaire, elle recommande ensuite de calculer le nombre de points qu’il faudrait échanger pour obtenir diverses récompenses.

Une fois le calcul fait, il sera possible de déterminer quelles récompenses offrent le plus de valeur pour le moins d’argent dépensé. Souvent, le rachat d’hypothèques n’est pas l’option la plus rentable, observe Mme Macmillan.

« Lorsqu’on regarde le modèle d’échange, on obtient parfois une meilleure valeur lorsqu’on fait un échange pour un voyage, par exemple, que lorsqu’on le fait pour une facture », note-t-elle.

« Ainsi, les utilisateurs pourraient commencer à faire ce calcul et (constater qu’utiliser des points sur une hypothèque) n’est peut-être pas l’option la plus pertinente pour eux. »