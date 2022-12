Dans quelques jours débutera une nouvelle année, moment propice pour les résolutions et les changements de carrière. Avant de vous lancer vers un nouvel emploi, avez-vous pris le temps de faire un bilan de votre parcours ?

À la veille du Nouvel An, vous ressentez un besoin de changement et souhaitez vous sentir épanoui au travail. Votre année a été éprouvante et vous êtes prêt à l’effacer afin de vous engager dans un nouvel emploi. Cependant, votre confiance en vos capacités s’est étiolée, vous doutez des défis que vous vous sentez prêt à relever.

L’influence de votre parcours sur votre vision de l’avenir

Si vous vous questionnez concernant vos compétences et doutez de vos possibilités professionnelles, le bilan de carrière pourrait être tout indiqué avant de vous engager dans une nouvelle avenue. Un recul s’impose afin de vous assurer que votre choix est à la mesure de vos capacités et aligné avec vos forces et intérêts. Bien qu’il puisse parfois être douloureux de revisiter des moments professionnels passés plus pénibles, il est utile et nécessaire de s’y attarder. De nombreuses informations essentielles pour votre prochain choix de carrière s’y cachent.

Plus vos expériences ont été négatives, plus le regard que vous portez sur vos capacités risque d’être biaisé.

Si vos dernières années professionnelles ont été plus pénibles, vous sous-estimez fort probablement toutes les compétences que vous avez développées et les connaissances que vous avez acquises. Nombreux sont ceux qui ont une vision plus pessimiste de leur potentiel qu’il n’en est vraiment.

Que puis-je tirer de mon parcours ?

La perception que vous avez de votre parcours aura certainement une influence sur vos choix : la confiance demeure primordiale afin de vous projeter dans un rôle et des tâches qui vous correspondent. Vous avez probablement eu l’occasion de repenser à votre parcours professionnel. Cependant, l’avez-vous envisagé avec indulgence et douceur ?

La connaissance de vos forces et de votre potentiel demeure essentielle à souligner lors de votre bilan afin de vous donner une vision plus juste.

Indépendamment de l’année que vous venez de vivre, il y a des sources de fierté à tirer de ce que vous avez parcouru. Vous avez accompli des tâches plus complexes, réalisé un projet que vous ne pensiez pas réussir ou acquis une nouvelle technique au travail. Peut-être aussi avez-vous appris à persévérer, garder patience avec un collègue ou encore développer votre capacité à établir vos limites et vous affirmer. De toutes ces expériences vécues peuvent être dégagées des sources d’apprentissage.

Effectuer un bilan peut être ardu. Plus vous aurez du mal à dégager des éléments positifs et valorisants, plus cela sera le signe que vous devez vous y attarder. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, avoir du mal à reconnaître vos forces ne signifie pas que vous n’avez rien à retirer de votre parcours, mais bien que l’exercice est nécessaire afin de regagner confiance en vous.

Vos besoins

Outre les conditions de travail et le salaire, connaissez-vous bien vos besoins au travail ? Votre parcours regorge d’informations concernant vos préférences en emploi. Attardez-vous aux éléments découverts : vos traits de personnalité, votre style d’apprentissage et vos sources d’irritation, mais également ce qui s’est bien passé. Toutes vos expériences vous aideront à déterminer quelles sont les meilleures conditions pour vous au travail.

Et ensuite ?

À la suite du bilan accompli, une tâche demeure : vous assurer que vos options professionnelles vous correspondent. Une fois le parcours revu et les nombreux éléments établis, assurez-vous que vos besoins et vos compétences principales se retrouvent dans les options professionnelles accessibles pour vous. Plus vous vous sentirez en accord avec votre choix de carrière, plus il y a des chances que vous vous sentiez valorisé dans votre rôle. Un choix basé sur vos forces et des éléments positifs plutôt que sur la fuite pourra davantage répondre à vos besoins.

Avant de vous lancer dans cette nouvelle année, vous êtes encouragé à regarder en arrière avec douceur pour mieux vous projeter en avant. Que vous souhaitez-vous pour l’an prochain ?