Artistes de la littérature

Les syndicats, en a-t-on vraiment besoin ?

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) vient d’entrer dans une nouvelle ère. Depuis le 3 juin 2022, elle a le mandat, tel qu’il le lui a été conféré par l’Assemblée nationale du Québec⁠1, de négocier des ententes collectives pour tous les artistes de la littérature, et ce, qu’ils soient membres ou non de l’association, selon la formule Rand⁠2 appliquée partout au pays.