Imaginez la situation suivante : vous êtes propriétaire d’un immeuble de bureaux et les locataires se plaignent de la lenteur de l’ascenseur. Dans votre empressement à trouver une solution, vous envisagez tout ce qui peut être changé : le moteur, l’installation, etc. Mais, la vitesse de l’ascenseur est-elle vraiment la question à étudier ?

Quel problème souhaitez-vous régler ? Il n’y a rien de pire que de s’acharner à trouver la bonne réponse à la mauvaise question ! Voici un livre qui vous explique comment éviter de débattre de faux problèmes. Une façon de « recadrer » l’enjeu véritable d’une situation sans se tromper de cible.

Myriam Jézéquel Rédactrice, Gestion HEC Montréal*

Selon le Forum économique mondial, la capacité à résoudre des problèmes figurerait en tête de liste des compétences les plus recherchées pour l’avenir. Qu’il s’agisse de diriger une équipe, de créer une entreprise, de conclure une vente, de ciseler une stratégie, de bâtir sa carrière ou d’améliorer ses relations, il est opportun de bien savoir « recadrer » le problème pour avancer. C’est du moins ce que déclare l’auteur Thomas Wedell-Wedellsborg.

Quel est le problème ?

Pour cerner un problème, on doit tout d’abord analyser la situation dans sa globalité et son contexte, avant de « gratter » la question dans ses moindres détails ou de passer à l’action. C’est aussi une façon de s’attaquer à des causes multiples plutôt que de s’en tenir à la racine du problème. Imaginez la situation suivante : vous êtes propriétaire d’un immeuble de bureaux et les locataires se plaignent de la lenteur de l’ascenseur. Dans votre empressement à trouver une solution, vous envisagez tout ce qui peut être changé : le moteur, l’installation, etc.

Mais, la vitesse de l’ascenseur est-elle vraiment la question à étudier ? Et si vous étiez en mesure de rendre le temps d’attente moins pénible en plaçant des miroirs près de l’ascenseur, par exemple ? Et si le « vrai » problème était davantage lié à des hausses de l’achalandage à certains moments de la journée ? Alors, la meilleure solution pourrait être d’échelonner les pauses déjeuner, au lieu d’accélérer la vitesse de l’ascenseur !

Cadrer, recadrer, analyser

Élémentaire, le problème ? On cadre souvent les problèmes d’une manière qui nous oriente vers une solution existante, observe l’auteur. Et on occulte alors d’autres enjeux. Pour remédier à la situation, Thomas Wedell-Wedellsborg propose une réflexion en trois étapes.

cadrer le problème en l’énonçant par écrit ; recadrer le problème en tentant de le voir sous d’autres angles ; analyser le problème en regardant à l’extérieur du cadre, en repensant l’objectif, en examinant les points positifs, en regardant dans le miroir pour prendre conscience du rôle qu’on joue, en adoptant un autre point de vue.

Ensuite, on peut avancer en validant nos hypothèses, en vérifiant le diagnostic du problème en temps réel.

Explorer le cadre ou le briser

Au fond, réexaminer le problème passe souvent par une phase d’exploration et de remise en question. « Explorer le cadre, c’est creuser davantage l’énoncé originel du problème » jusqu’à repérer une résistance passée inaperçue. « Briser le cadre, c’est sortir complètement du contexte initial du problème » jusqu’à redéfinir l’objectif. Il s’agit d’accepter de bousculer ses croyances et de changer de perspective. Avec un peu de recul, des solutions inexplorées surgissent, comme autant de nouvelles pistes.

* Cet article est publié grâce à un partenariat avec le magazine Gestion HEC Montréal, où il est d’abord paru.