Premier trimestre Chevron pâtit des cours affaissés du gaz

(New York) Le groupe américain du pétrole et du gaz Chevron a annoncé vendredi dans un communiqué des résultats conformes aux attentes au premier trimestre, en repli néanmoins sur un an du fait de marges rognées dans le raffinage et d’un prix du gaz naturel en repli sur un an.