Les Mercuriades Myni : voir grand pour la santé et la planète

Savons en poudre et produits nettoyants écoresponsables, l’entreprise québécoise Myni vend ses produits uniques un peu partout au Canada et même aux États-Unis. Son souci pour la qualité et le respect des normes environnementales attire l’intérêt non seulement des consommateurs, mais également de la communauté des affaires.