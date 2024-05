Nous vous avons posé la question au moment de l’annonce par le ministre Pierre Fitzgibbon de l’abolition du prix plancher de l’essence. Il avait par ailleurs déclaré en boutade qu’« il faudrait monter [les taxes sur l’essence], s’il fallait faire quelque chose ». Voici vos réflexions à ce sujet.

Et pour les autos électriques ?

Peut-être pourrait-on baisser la taxe sur l’essence. Mais devrions-nous augmenter la taxe sur l’électricité pour charger les autos électriques ? Car leurs propriétaires ne paient pas leur part pour cette taxe qui va aux transports en commun, et qui assure l’entretien des autoroutes.

Marcel St-Jean

Un effet magique

À mon avis, l’augmentation du prix de l’essence serait la meilleure chose qui pourrait arriver. Voir les véhicules sur nos routes nous démontre que le prix de l’essence est beaucoup trop bas. Il y a une quarantaine d’années, je possédais une voiture qui consommait 5 litres aux 100 kilomètres. Aujourd’hui c’est presque impossible de trouver une voiture à essence aussi frugale. Imaginez un instant l’essence à 5 $ le litre : la voiture solo serait presque inexistante, les inconditionnels du pick-up disparaîtraient comme par magie, les routes seraient plus zen, il y aurait moins d’accidents…

Stéphane Bernier

Pensez aux gens hors des villes

Je ne comprends pas l’acharnement à taxer l’essence, et vouloir tant mousser les véhicules électriques… N’oublions pas que taxer l’essence a un coût direct sur les produits, et c’est tout le système qui en subit les contrecoups. C’est très injuste de faire payer les ruraux, qui n’ont aucun service de transports en commun, pour ce service pour les urbains. […] De grâce, nous les ruraux, nous n’avons pas à payer pour des services que nous n’utilisons rarement ou jamais.

Marcel Lambert

Un produit de luxe

Il faut augmenter la taxe. L’essence est un produit de luxe et non un bien essentiel. Les villes devraient être planifiées autrement pour pouvoir tout faire à quelques minutes de marche sans voiture, mais également sans transports en commun. Mais comme dit l’article, les politiciens qui disent les vraies choses ont la vie dure… Je m’attends à me faire lancer des roches pour mon opinion ! Opinion qui deviendra éventuellement une réalité à mesure que le pétrole coûtera de plus en plus cher à extraire, faisant baisser la prospérité de la population […].

Joëlle Clermont

La nourriture, l’électricité, le transport...

Il faut baisser toutes les taxes en commençant par celles sur la nourriture et l’électricité, qui sont des choses essentielles. À tout le moins, je serais d’accord avec une taxe de 5 %. Pour l’essence, j’en couperais une bonne partie, car les véhicules électriques et les vélos ne font absolument pas leur part : nous sommes beaucoup trop taxés avec nos voitures. Je ne comprendrai jamais que ceux qui prennent les transports en commun doivent absolument l’avoir pour des peanuts !

Joël Guénette

Des changements significatifs

Les transports demeurent une source importante d’émissions de GES. Il est urgent de réduire l’empreinte carbone des véhicules à essence pour tenter de minimiser la gravité de la crise climatique. Cet objectif oblige des changements parfois douloureux dans nos comportements et nos habitudes de vie. Augmenter significativement la taxe sur l’essence pourrait être un outil contraignant pour accélérer la transition énergétique verte et favoriser les transports en commun ou actifs. On pourrait cependant trouver des formules d’allègement pour les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs de biens essentiels, les taxis et les dispensateurs de soins à domicile […].

Jean Crevier

Appauvrissant

D’après vous ? Je sers de la nourriture aux sans-abri et depuis deux ans, ce ne sont plus seulement eux, ce sont des familles qui sont égorgées par le prix de l’essence qui monte et qui fait monter le prix de tout ce qu’on consomme tel que l’épicerie. Il faut que nos serviteurs arrêtent d’appauvrir la population avec les taxes, que ce soit celle sur l’essence ou celles sur les biens et services. Il y a plein de programmes et de subventions non nécessaires à éliminer (qui enrichissent toujours les mêmes) afin d’alléger les payeurs de taxes […].

Bernard Stevens

Une grosse taxe pour les gros véhicules

Hausser. Il y a déjà trop de véhicules sur les routes. De plus, le prix élevé de l’essence n’empêche pas les imbéciles heureux de Québécois de s’acheter les plus gros véhicules possibles. À quand la taxation prohibitive de ces véhicules tueurs de piétons ? Jamais : ce n’est pas bon pour la business.

Alain Ratelle

Toujours plus de taxes

Baisser ! Pourquoi la seule solution des gouvernements est-elle de hausser les taxes ? Tant qu’à ça, prenez mon chèque de paye au complet et retournez-moi ce que vous jugez suffisant ! On est rendus tellement taxés ! J’ai peur de l’exode des plus riches !

Xavier Beaulac

Équité

La première chose à faire, avant d’augmenter la taxe sur l’essence, serait d’ajouter la taxe équivalente aux voitures électriques qui sont plus lourdes et plus dommageables pour les routes. Question d’équité pour tous.

Daniel Bergeron

Pour le travail et la famille

Dans mon cas à moi, je préférerais une baisse, car mon travail m’amène à faire beaucoup de kilomètres par année et nous n’avons qu’une auto pour la famille.

Dan Lajoie

Le bon et le mauvais

Il faudrait hausser la taxe sur l’essence, pour combler notre énorme déficit et pour réduire les émissions de GES. Par contre, bonne chance pour vous faire élire si vous dites ça…

Francois Boudreau

Pour des considérations de concision et de clarté, les réponses ont été remaniées.

