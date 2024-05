Un scénario qui se répète. Au resto, un consommateur emballé par le vin que le serveur vient de lui verser demande à voir la bouteille afin de pouvoir l’acheter à la SAQ. Or, souvent les produits sur la carte sont introuvables dans les succursales de la société d’État puisqu’il s’agit d’importations privées. Pour une plus grande accessibilité, la SAQ a décidé de vendre sur son site certaines de ces bouteilles. Une première.

En ligne, la société d’État prendra des airs de « place de marché » en créant une section de produits d’importation privée. L’objectif est de faciliter la vie des consommateurs en leur donnant accès à des vins absents des tablettes du réseau, d’où le nom d’importation privée (IP). Normalement, pour se procurer un produit de ce genre, il faut passer par l’agent qui le commercialise et l’acheter à la caisse, un frein pour plusieurs consommateurs qui ne souhaitent pas se retrouver avec 12 bouteilles du même vin. Il faut ensuite aller chercher sa boîte en succursale.

La différence entre des produits d’importation privée et ceux vendus à la SAQ du coin ? Les premiers sont choisis par un agent qui en fait la représentation et la promotion auprès de ses clients. Ces vins sont souvent plus nichés, et beaucoup ne sont offerts qu’en petite quantité.

Les produits vendus en IP ne sont pas offerts en succursale. Ils sont néanmoins importés par la SAQ et c’est elle qui gère les ventes. Mais voilà que certains d’entre eux seront désormais plus accessibles au grand public en étant en vente en ligne dans la « boutique d’importation privée » sur le site de la SAQ, nous a appris la société d’État.

Un meilleur accès

« On sait qu’il y a un besoin chez les clients qui veulent plus de découvertes, plus d’offres et qui veulent qu’on démocratise l’accès aux IP », a expliqué Michel-André St-Jean, directeur du marketing numérique de la SAQ, au cours d’une entrevue accordée à La Presse.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Michel-André St-Jean, directeur du marketing numérique de la SAQ

Au cours de l’été, la boutique d’IP fera l’objet d’un projet pilote où six agents (Boires, Rézin, Société Roucet, Alternative, Benedictus et Vin Vrai) mettront en vente deux produits chacun.

Il reviendra à chacun d’entre eux de faire la promotion de leur vin et d’inviter leurs clients à se rendre à SAQ.com pour conclure la transaction, a tenu à souligner M. St-Jean.

« [Si tout se passe bien] l’idée serait ensuite d’ouvrir la boutique d’importation privée sur SAQ.com à l’automne [en même temps] que les grands salons de vin. »

Ainsi, les clients qui souhaitent acheter des produits en IP dégustés à l’occasion de ces évènements pourront se les procurer en ligne. En passant par le site, les amateurs de vin ne sont pas tenus d’acheter une caisse. Ils peuvent se procurer une seule bouteille.

Un même produit demeurera offert sur le site pendant huit semaines et cédera ensuite sa place à un autre pour s’assurer d’avoir une diversité.

Le rôle des agents

« [Pour la suite des choses], quelle grosseur ça sera ? Combien on va avoir de produits ? On ne le sait pas. Ça va être à l’agent de décider », affirme Michel-André St-Jean.

« Pour avoir l’adhésion de l’industrie, c’était super important qu’on n’impose rien », dit-il, ajoutant dans la foulée que la SAQ n’avait pas l’intention de se « substituer » au travail des agents.

Ceux-ci sont libres de vendre ou non leurs produits en IP dans la nouvelle boutique de la SAQ. Ils peuvent continuer de le faire par eux-mêmes dans leur propre réseau. Et les frais de représentation qu’ils facturent aux clients qui leur commandent des bouteilles seront, en ligne, perçus par la société d’État et reversés à 100 % à ces derniers, assure M. St-Jean. Sur le site, les clients pourront voir la somme qui sera remise à l’agent. C’est lui qui détermine le montant des frais de représentation.

Que gagnent les agents à s’afficher dans la boutique en ligne ? « Ce qu’ils gagnent, c’est une nouvelle vitrine, un accès à une nouvelle clientèle, ça, c’est le gros bénéfice. »

L’initiative de la SAQ a été plutôt bien accueillie par A3, une association représentant plus de 80 agences de vins et spiritueux. « Ce à quoi on va faire attention, c’est de s’assurer que l’agent ne perde jamais son autonomie, indique toutefois sa directrice générale, Catherine Lessard. L’importation privée, ça reste quand même un canal où l’agent est responsable de commander les produits qu’il veut, il est responsable de les vendre, il peut décider à qui il les vend. »

« C’est important que l’idée de vendre sur SAQ.com soit une décision libre. Si tu veux, tu le fais, tu ne veux pas, tu ne le fais pas. »

A3 veut s’assurer que les agents pourront décider du nombre de produits et à quel moment ils les vendent en ligne. L’association insiste aussi sur l’importance de maintenir les frais de représentation.

Certains agents ont manifesté de l’intérêt pour la nouvelle boutique alors que d’autres n’ont pas du tout l’intention d’y vendre leurs produits, a précisé Catherine Lessard.

L’un des avantages de s’afficher à SAQ.com, c’est de pouvoir évaluer, si un produit se vend bien, la possibilité qu’il puisse un jour se retrouver sur les tablettes. Par contre, cette plus grande accessibilité fait perdre au produit son petit côté « sexy » et « caché » que procure l’importation privée, illustre Mme Lessard.

Les produits des membres d’A3 sont responsables de près de 95 % des ventes de la SAQ et de 50 % des ventes en IP.