Devant une hausse d’infections au méningocoque chez les jeunes, un nouveau vaccin sera offert aux élèves de 4e et de 5e secondaire ce printemps pour les protéger de cette bactérie qui peut être fatale. Explications.

Qu’est-ce que le méningocoque ?

C’est une bactérie présente dans les voies respiratoires et qui se propage par le contact avec les sécrétions nasales ou de la gorge d’une personne infectée. Cette bactérie peut entraîner des infections graves comme la méningite, une inflammation des membranes entourant le cerveau, ou la septicémie, une infection du sang.

Les infections au méningocoque sont-elles dangereuses ?

Oui, répond le Dr Donald Vinh, infectiologue, microbiologiste clinique et chercheur au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). « Malheureusement, l’infection au méningocoque peut être fulminante et fatale. C’est une infection qui peut être très grave. »

Les symptômes principaux incluent une fièvre élevée, des maux de tête sévères, des nausées et des vomissements, une détérioration de l’état de santé général, ainsi que des rougeurs, de petites hémorragies ou des plaques bleues sur la peau, indique le gouvernement du Québec sur son site internet.

Combien de cas avons-nous au Québec ?

Le Québec observe une hausse des infections invasives dues au méningocoque de type Y, surtout chez les adolescents. Selon les données du ministère de la Santé, 47 cas ont été recensés au Québec, dont 14 concernaient des individus âgés de 14 à 18 ans entre septembre 2022 et avril 2024. Cinq personnes ont perdu la vie en raison de cette infection.

Le nombre de cas est beaucoup plus élevé que la moyenne qui était plutôt six cas par année entre 2010 et 2019. « La situation épidémiologique que nous observons actuellement est inhabituelle », écrit l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dans un rapport publié en octobre.

Comment se protéger d’une infection ?

La vaccination est le meilleur moyen de s’en protéger, indique le Dr Vinh. On recommande une dose du vaccin à l’âge de 18 mois, puis une autre en 3e secondaire.

Depuis l’automne, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) offre aux élèves de 3e secondaire un nouveau vaccin qui est efficace contre quatre types d’infections, soit A, C, W et Y. Auparavant, les élèves du secondaire recevaient un vaccin qui ciblait uniquement les infections de type C.

Qu’en est-il des élèves de 4e et de 5e secondaire ?

Pour protéger davantage de jeunes contre ces infections de type Y, les élèves de 4e et 5e secondaire qui le souhaitent pourront recevoir ce printemps une dose de ce nouveau vaccin. Petit à petit, la vaccination au secondaire devrait protéger de plus en plus de jeunes et induire progressivement une immunité dans la population, estime l’INSPQ.

Le Dr Vinh soutient que ces vaccins sont « extrêmement efficaces » pour la prévention du méningocoque, avec une efficacité de plus de 90 %. Depuis l’introduction de la vaccination gratuite contre le méningocoque de type C au Canada, le nombre de cas d’infections graves liées à ce groupe a chuté d’environ 97 %, selon le gouvernement du Québec.