Les syndicats ne sont pas les seuls à rendre leurs états financiers difficilement accessibles. Bien d’autres organisations quasi publiques sont réfractaires.

Parmi elles figurent les écoles privées du Québec, pourtant largement financées par les contribuables. J’ai fait le tour des sites internet de plusieurs établissements dans l’espoir d’y dénicher les fameux états financiers, mais sans succès. Parfois, on y trouve un rapport annuel, mais oubliez les données financières, elles n’y sont pas.

J’ai fait la demande directement à certaines écoles, mais elles ont refusé. C’est le cas du collège Jean-de-Brébeuf ou du collège Regina Assumpta, à Montréal. D’autres écoles n’ont pas répondu.

Plus de 660 millions de l’État

Le gouvernement du Québec verse pourtant plus de 660 millions de dollars par année aux écoles privées – environ 60 % de leur financement – et les parents, probablement plus de 400 millions, selon mes renseignements⁠1. Cette part n’est-elle pas suffisante pour avoir accès aux états financiers ?

Je suis tout de même parvenu à obtenir les subventions que reçoit chacun de ces établissements, mais sans les détails qu’offrent les états financiers. (Le classement par école est au bas de cette chronique.) Un avant-goût : le collège Charles-Lemoyne, sur la Rive-Sud de Montréal, est celui qui a reçu le plus de l’État cette année, soit 16,1 millions.

Le 7 mai, je racontais la bataille d’une syndiquée du milieu de l’enseignement qui a tenté d’avoir les états financiers de son syndicat, mais en vain. Un article du Code du travail aurait dû lui rendre la tâche facile, mais elle n’a pu obtenir qu’un résumé, au bout du compte⁠2.

À la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP), on me répond que les écoles privées ne sont pas tenues de divulguer leurs états financiers, étant des « corporations privées ».

Dans certains cas, les parents pourraient en prendre connaissance à l’assemblée générale de l’école, s’ils y sont conviés, me dit la porte-parole Geneviève Beauvais.

Vérification faite, ce n’est pas le cas pour les collèges Jean-de-Brébeuf et Regina Assumpta. « Étant un organisme sans but lucratif privé, le Collège Jean-de-Brébeuf a pris la décision, il y a plusieurs années, de ne pas partager ses états financiers, peu importe la provenance de la demande », me répond le porte-parole de Jean-de-Brébeuf, Jonathan Gagné.

À Regina Assumpta, on m’écrit que « seuls les membres du C.A. et la direction générale ont accès à ces données ».

Pourtant, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics est claire. L’article 6 précise que les écoles privées font partie des organisations scolaires qui doivent montrer patte blanche « à l’égard des documents détenus dans l’exercice de leurs fonctions relatives aux services éducatifs faisant l’objet de l’agrément et à la gestion des ressources qui y sont affectées ».

À ce sujet, Geneviève Beauvais m’explique que l’accès a parfois été accepté pour la portion éducative de l’établissement, mais pas pour le reste des renseignements financiers (location de locaux, etc.). Elle ajoute que les états financiers sont examinés pour le renouvellement de permis par la Commission consultative de l’enseignement privé, qui relève du ministère de l’Éducation.

Fin de non-recevoir aussi au ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). Le Ministère a certains états financiers, mais il ne les diffuse pas, puisqu’ils sont « généralement considérés comme des renseignements ayant un caractère confidentiel », me dit-on au MEQ.

Eh bien, tu parles…

5668 $ par élève

À défaut des états financiers, le Ministère m’a tout de même transmis, sur mon insistance, un document qui contient les subventions qui ont été versées à chacune des écoles privées pour les années 2022-2023 et 2023-2024. Le document fait 3843 pages !

Je me suis farci le document pour vous en extirper les renseignements pour les principales écoles privées du Québec.

En moyenne, donc, les écoles privées ont reçu 5668 $ par élève en 2023-2024. L’allocation de base est de 5325 $ au secondaire et de 4154 $ au primaire, ce à quoi s’ajoutent certaines sommes pour des missions particulières (culture, lecture, informatique). L’école Vanguard, dont les élèves ont des troubles d’apprentissage, reçoit trois fois plus (18 592 $).

Les subventions sont donc proportionnelles au nombre d’élèves. L’établissement qui compte le plus d’élèves est le collège Charles-Lemoyne (2807 élèves), sur la Rive-Sud. Ses subventions s’élèvent à 16,1 millions.

Suivent le collège Stanislas (13,2 millions) et le collège Durocher Saint-Lambert (13,6 millions). Regina Assumpta est au 4e rang (12,8 millions), tandis que Brébeuf vient au 28e rang (6,8 millions). J’ai exclu du classement les écoles qui comptent moins de 1190 élèves au secondaire ou moins de 2000 élèves au total.

C’est le collège Letendre, de Laval, qui a réussi à obtenir le plus par élève (6333 $), notamment en raison d’une allocation pour « micro-informatique à des fins éducatives ».

Bref, les écoles privées reçoivent énormément d’argent public et il est inadmissible qu’elles aient le droit de cacher leurs états financiers.

Après tout, les universités à charte, comme l’Université de Montréal ou l’Université Laval, ont un statut semblable à celui des écoles privées, avec des subventions de l’État, et elles publient intégralement leurs états financiers sur leur site internet. Pourquoi pas les écoles privées ?

⁠1. En règle générale, on estime que les écoles privées sont financées à hauteur de 60 % par le gouvernement du Québec, avec des écarts variant entre 45 % et 72 %, selon les estimations. Pour le reste, ce sont les parents qui paient, en plus des revenus que tirent les écoles d’activités externes, comme la location de leurs installations (piscine, gymnase, etc.).

