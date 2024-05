Les employés du RONA L’entrepôt des Galeries d’Anjou ont été empêchés de reprendre le travail samedi dernier à la suite d’un BBQ organisé à l’extérieur, sur l’heure du midi, pour appuyer leurs revendications salariales.

L’employeur a fermé les portes du magasin, qui n’a pas rouvert depuis. Une centaine d’employés sont affectés par ce lock-out, a fait savoir le porte-parole syndical Serge Monette, de la Fédération du commerce affilié à la CSN.

Après une dizaine de séances de négociations et plusieurs rencontres avec un conciliateur, aucun progrès n’a été réalisé, selon lui. Les salaires sont au cœur de ce blocage et l’écart entre les offres patronales et les demandes des syndiqués est important. « Les travailleurs sont écœurés », dit-il. À 98 %, les syndiqués avaient récemment voté pour se doter d’une banque de cinq journées de grève.

Le magasin est actuellement fermé, dit le message téléphonique de l’entreprise, qui n’a pas répondu aux questions de La Presse.