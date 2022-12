La période des Fêtes arrive et vous appréhendez ce type de question : Que fais-tu de bon maintenant ? As-tu finalement choisi ce que tu veux faire dans la vie ?

Vous êtes ambivalent concernant votre avenir, ce type d’échanges vous fait craindre les rencontres sociales qui approchent. Ressentez-vous une pression de ne pas avoir encore choisi votre carrière ?

Que vous effectuiez votre premier choix de carrière ou que vous soyez en remise en question professionnelle, se faire présenter avec le statut de l’indécis peut être difficile à assumer. Au moment où les contacts sociaux se multiplieront durant le congé des Fêtes, votre situation vous tracasse. Vous vous demandez bien comment vous pourrez parler de vous. D’un autre côté, vous aimeriez amorcer la nouvelle année avec de bonnes résolutions et de nouveaux objectifs professionnels. La fin de l’année ajoute une pression supplémentaire d’avoir trouvé « ce que vous voulez vraiment faire dans la vie ».

La carrière s’inscrit au cœur de notre identité, notre occupation s’installe bien souvent en tout début de conversation : « Où travailles-tu maintenant ? » Indépendamment de votre âge, si vous êtes dans un moment de réflexion de carrière, vous vous sentez gêné de ne pas avoir encore arrêté votre choix. Vous aimeriez être certain de votre direction et avoir des projets clairs.

La pression d’être efficace tout au long de sa carrière

La certitude et la planification de carrière, grandement valorisées, vous donnent l’impression d’un certain décalage avec les autres. Il devient alors facile de glisser dans une comparaison avec les personnes de votre entourage qui, elles, ont rapidement trouvé leur voie.

À cela s’ajoute probablement votre attente légitime, mais parfois peu réaliste, d’être rapide dans vos réflexions afin de planifier efficacement vos prochaines étapes. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir des réponses claires concernant ce que vous voulez, vous pourriez vivre une pression supplémentaire, peu utile. Prenez garde, cette impatience contreproductive pourrait vous faire prendre des décisions hâtives qui ne vous correspondent pas.

Pourtant, les épisodes de flottement professionnel, de l’adolescence à la retraite, sont courants. Bien qu’inconfortables, les périodes floues sont loin d’être négatives ou honteuses. Contrairement aux perceptions, les doutes et la patience font partie d’un processus de réflexion sain.

La prise de décision de carrière, complexe et subjective, implique de nombreux éléments. Vous devrez déterminer ce que vous souhaitez réellement en tirant des conclusions sur toutes vos expériences vécues. Cette compréhension exige de vous de l’introspection, et surtout, un recul nécessaire qui ne peut être accéléré en fonction de votre besoin d’efficacité. Bref, une bonne prise de décision demande presque toujours de l’espace dans lequel vous vivrez un sentiment d’errance et de flou.

Votre valeur

L’absence de direction demeure inconfortable, voire anxiogène et difficile. Cependant, gardez en tête qu’avoir des doutes n’est pas le signe que quelque chose cloche chez vous. Elle ne témoigne en aucun cas de vos capacités ou de votre valeur. La difficulté de choisir peut témoigner davantage de votre complexité, de votre besoin de vous découvrir et de vos peurs.

Tout au long de votre vie, vos besoins changent, sont à redéfinir et à réévaluer. Même si vous avez déjà pris des décisions, fournir de nouvelles réponses claires concernant vos choix demande à nouveau de l’introspection et de prendre le temps. Souvenez-vous, la nature de vos questionnements est normale : vous êtes constamment en évolution, le marché du travail également et pour ajouter à vos réflexions, les avenues pour atteindre le marché du travail se sont complexifiées dans les dernières années.

L’indulgence avec soi

Ne vous découragez pas, même si cela vous semble long et ardu, il est essentiel de persévérer dans votre introspection. Soyez fier de tolérer ce moment d’ambiguïté qui exige de vous du courage et de la ténacité.

Plus vous serez en paix avec cet épisode inconfortable, plus il vous sera facile d’en parler à votre entourage. Plus vous vous sentirez serein, plus vous serez en mesure de faire abstraction des questions désagréables du temps des Fêtes, des commentaires négatifs ainsi que des préjugés. Assumez le fait de ne pas avoir les réponses vous permettra de diminuer la pression et comprendre qu’il est parfois nécessaire d’être suffisamment perdu pour se retrouver.