Ex-patron de FTX

Sam Bankman-Fried inculpé pour fraude par la justice américaine

(New York) Sam Bankman-Fried, ex-étoile montante des cryptomonnaies, a été inculpé mardi par la justice américaine pour avoir escroqué les clients et les investisseurs qui avaient placé leur argent dans ses sociétés FTX et Alameda.