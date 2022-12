(Montréal) Les jeunes profiteront aussi des baisses d’impôt promises par le gouvernement Legault, souligne le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, qui a défendu la décision de son gouvernement de financer une promesse de baisse d’impôt en réduisant les versements au Fonds des générations.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« Les jeunes, ils travaillent aujourd’hui, insiste le ministre en mêlée de presse après un discours devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, lundi. Les jeunes d’aujourd’hui, mes enfants qui entrent sur le marché du travail, ils veulent épargner, ils veulent acquérir une maison, ils ont des aspirations. Eux aussi paient des impôts élevés. Baisser les impôts, ce n’est pas juste pour les gens de 50 ans et plus. C’est pour tous les travailleurs du Québec. »

En campagne, la Coalition avenir Québec avait promis de baisser l’impôt des particuliers de 1 point de pourcentage pour les deux premiers paliers d’imposition dès 2023. Cette baisse sera financée en réduisant les versements prévus au Fonds des générations.

M. Girard a défendu ce choix devant un auditoire composé de gens d’affaires montréalais. Il affirme que la taille des versements aurait connu une forte croissance en maintenant le statu quo. En finançant la baisse d’impôt de cette manière, le gouvernement protégerait aussi le financement des services, selon lui.

« Quand le Fonds des générations a été créé en 2006, les contributions étaient en centaines de millions, a-t-il dit. Cette année, on contribue plus de 3 milliards. Si on ne fait rien, on s’en va à 5 milliards en 2026-2027. Nous vous proposons de maintenir ça à 3 milliards. »

Le cadre financier du gouvernement prévoit toujours une augmentation des missions de l’État de 4,7 %. « Les missions de l’État sont adéquatement financées sur l’horizon du cadre financier », juge le ministre.