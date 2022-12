(Québec) François Legault a reconnu jeudi qu’il est difficile de vivre dignement au Québec lorsqu’on gagne 18 $ l’heure.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Le premier ministre y est allé de cette déclaration lors d’un échange en Chambre avec le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois.

Ce dernier réclamait une hausse du salaire minimum, de 14,25 $ à 18 $ l’heure, ce que lui a refusé M. Legault, selon qui il faut plutôt augmenter le salaire moyen.

« On veut que les gens qui gagnent 25 $ l’heure, c’est la moyenne à peu près au Québec, augmentent à 26 $, 27 $, 28 $. C’est ça, notre objectif. On a beaucoup plus d’ambition que QS », a-t-il lancé.

Dans sa réponse, François Legault a toutefois admis qu’« il est difficile d’arriver avec 18 $ l’heure, surtout quand on a des enfants ». Un aveu « choquant » et « très révélateur », a réagi en entrevue M. Nadeau-Dubois.

Il souligne que 800 000 personnes au Québec gagnent moins de 18 $ l’heure.

« Ce que François Legault a reconnu aujourd’hui, c’est qu’il est très conscient que ces 800 000 personnes-là ne sont pas capables d’arriver et qu’il fait le choix de ne rien changer à cette situation.

« Il choisit de maintenir le salaire minimum à un niveau qui ne leur permet même pas de vivre dans la dignité. C’est un choix qu’il fait consciemment », s’est indigné M. Nadeau-Dubois.

« Ça revient à dire : “Je choisis de laisser des gens qui travaillent à temps plein dans la pauvreté”. Pour moi, c’est très grave », a-t-il renchéri.

Selon lui, il est tout à fait possible de travailler à augmenter le salaire moyen, tout en haussant le salaire « plancher » qui est le salaire minimum.

Le député de Gouin donne l’exemple de l’Ontario, qui a augmenté deux fois le salaire minimum dans la dernière année pour atteindre 15,50 $, sans qu’il n’y ait de « cataclysme économique ».

« Le ciel ne leur est pas tombé sur la tête », a-t-il insisté au Salon bleu.

Pour sa part, M. Legault affirme qu’il faut être « prudent » : une hausse trop importante du salaire minimum pourrait « faire perdre des emplois », a-t-il prévenu.

« Les salaires, en moyenne, en Ontario, sont à peu près 8 % plus élevés, a-t-il rappelé. Si on excède 50 % du salaire (médian) pour le salaire minimum, on va créer plus d’effets négatifs que positifs. »

Le gouvernement Legault promet une légère hausse du salaire minimum en 2023, alors que QS souhaite le voir passer à 18 $ l’heure « d’un seul coup » ou « graduellement » durant la prochaine année.