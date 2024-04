Le FMI s’attend désormais à une croissance mondiale de 3,2 % pour 2024, révisée en légère hausse par rapport à son estimation de janvier de 3,1 %, et au même niveau en 2025, inchangé par rapport à ses prévisions en début d’année.

(Washington) Soutenue par l’économie des États-Unis et de certains pays émergents, à commencer par l’Inde et le Brésil, l’économie mondiale semble bien partie pour réaliser de meilleures performances qu’initialement prévu, a estimé mardi le Fonds monétaire international (FMI), qui reste prudent pour 2025.

Erwan LUCAS Agence France-Presse

L’institution, basée à Washington, s’attend désormais à une croissance mondiale de 3,2 % pour 2024, révisée en légère hausse par rapport à son estimation de janvier de 3,1 %, et au même niveau en 2025, inchangé par rapport à ses prévisions en début d’année.

Il s’agit de la seconde révision positive des anticipations du Fonds, mais cette performance espérée de l’économie mondiale viendrait confirmer son ralentissement sur le long terme, se situant à un niveau sensiblement inférieur à la tendance historique observée entre 2000 et 2019, de 3,8 % en moyenne, et plus encore le siècle dernier.

« L’économie mondiale reste résiliente », a néanmoins souligné devant la presse le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, « il y a certes des différences d’une région à l’autre, mais malgré des prévisions pessimistes, l’économie a tenu et l’inflation se rapproche de la cible ».

Malgré des taux qui restent élevés et une inflation qui évolue diversement selon les pays, proche de la cible en Europe ou faible en Chine, mais toujours trop élevée aux États-Unis, la solidité du marché de l’emploi et de la consommation permet à l’économie mondiale de montrer une certaine solidité.

C’est en partie vrai pour la première économie mondiale, les États-Unis, dont les prévisions de croissance ont été de nouveau fortement revues en hausse.

Divergence entre économies avancées

Après une révision positive de 0,6 point de pourcentage (pp) en janvier par rapport aux prévisions initiales d’octobre, le FMI a révisé une nouvelle fois, dans une même proportion, la croissance américaine pour cette année, qu’il attend désormais à 2,7 %.

« Nous y avons observé une hausse marquée à la fois de l’emploi et de la productivité, une forte demande du côté des consommateurs et des dépenses publiques », a détaillé M. Gourinchas, « nous voyons une économie qui va rester potentiellement solide du côté de la demande, mais aussi une orientation budgétaire hors des clous ».

Une tendance qui ne se retrouve cependant pas dans les autres économies avancées et tout particulièrement dans la zone euro, dont la croissance, déjà faible, est revue en légère baisse, à 0,8 % (-0,1 pp).

En cause, la fragilité des deux premières économies de la zone, l’Allemagne et la France, dont la croissance est dans les deux cas revue à la baisse de 0,3 pp, à respectivement 0,2 % et 0,7 %.

« Nous nous attendions à voir un rattrapage en termes d’activité. Contrairement aux États-Unis, il n’y a pas de surchauffe de l’économie, et cela rend les décisions de la Banque centrale européenne plus difficiles, elle doit agir prudemment dans ses baisses et éviter de maintenir trop longtemps une politique monétaire restrictive », a insisté le chef économiste du FMI.

L’Italie également devrait continuer à tourner au ralenti, également à 0,7 % (inchangé), mais l’Espagne devrait connaître une tendance nettement plus positive, en hausse de 0,4 pp, à 1,9 %.

Hors Union européenne, le Royaume-Uni devrait également voir son économie rester atone, avec une croissance attendue à tout juste 0,5 % (-0,1 pp).

Moins entre émergents

Du côté des émergents, l’Inde et le Brésil sont les pays ayant connu la plus forte révision à la hausse, respectivement à 6,8 % et 2,2 % anticipés cette année.

Pour l’Inde, la bonne tenue de la demande intérieure ainsi que l’augmentation de la population active viennent soutenir une croissance qui sera parmi les plus élevées au monde.

Du côté du Brésil, la croissance anticipée reste moins élevée qu’en 2023, même si mieux qu’attendu initialement, en particulier du fait des effets du resserrement monétaire et de la consolidation budgétaire en cours.

La Chine voit ses prévisions rester en revanche inchangées, avec 4,6 % de croissance attendu cette année, signe que le ralentissement de l’économie chinoise se poursuit.

« Les faiblesses observées depuis l’année dernière sont persistantes. Il y a quelques inquiétudes du fait de la faible consommation intérieure et il faut s’attendre à ce que l’activité demeure modérée pendant encore quelque temps », a souligné Pierre-Olivier Gourinchas.

Comme en 2023, l’économie russe devrait de son côté rester robuste, avec une nouvelle révision à la hausse de la croissance, attendue désormais cette année à 3,2 % (+0,6 pp), malgré les sanctions économiques toujours en place, mais qui reste soutenue par le volume des dépenses publiques, en particulier militaires dans le contexte de la guerre en Ukraine.