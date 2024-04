PHOTO ADAM AMENGUAL, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Londres) Lors d’une réunion en dehors de Paris la semaine dernière, de hauts responsables de la France, de l’Allemagne et de l’Italie se sont engagés à poursuivre une politique économique coordonnée pour contrer les efforts accrus de Washington et de Pékin visant à protéger leurs propres entreprises nationales.

Patricia Cohen The New York Times

Les trois pays européens ont rejoint le défilé de ceux qui adoptent avec enthousiasme des politiques industrielles – le terme générique pour une variété de mesures telles que des subventions ciblées, des incitations fiscales, des réglementations et des restrictions commerciales – destinées à orienter une économie.

Plus de 2500 politiques industrielles ont été introduites l’année dernière, soit environ trois fois le nombre de 2019, selon une nouvelle étude. Et la plupart ont été imposées par les économies les plus riches et les plus avancées – dont beaucoup pouvaient auparavant être comptées parmi les critiques de telles tactiques.

Ces mesures sont généralement populaires sur le plan national, mais la tendance inquiète certains dirigeants et économistes internationaux qui mettent en garde contre le fait que de telles interventions économiques descendantes pourraient finir par ralentir la croissance mondiale.

Le vif débat devrait être au programme du rassemblement économique qui a ouvert ses portes mercredi à Washington – autrement connu sous le nom de réunions de printemps annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

« Il existe différentes façons de se tirer une balle dans le pied », a déclaré Ayhan Kose, économiste en chef adjoint de la Banque mondiale, à propos de la tendance des pays riches à poursuivre des politiques industrielles. « C’est une façon de le faire. »

Et dans un discours la semaine dernière, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a mis en garde contre le fait que, sauf dans des circonstances extraordinaires, les arguments en faveurs d’une intervention gouvernementale étaient rares.

Nouvelles législations

Après des années de plaintes sur les subventions de la Chine aux industries privées et publiques, les États-Unis et l’Europe ont de plus en plus copié le manuel de Pékin, entreprenant des politiques industrielles multimilliardaires axées sur les technologies critiques et le changement climatique.

Les États-Unis ont adopté deux projets de loi mammouths en 2022 pour renforcer leur industrie nationale des semi-conducteurs et leur secteur des énergies renouvelables. L’Europe a adopté son propre plan industriel vert l’année dernière pour accélérer la transition énergétique. Peu après, la Corée du Sud a approuvé la loi K-Chips pour soutenir sa production de semi-conducteurs.

PHOTO LAM YIK FEI, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Intérieur d’une usine de fabrication de puces TSMC à Hsinchu, à Taïwan. Les technologies de pointe, comme les semi-conducteurs, sont au cœur des politiques industrielles.

« Il y a quelques années, quand j’ai commencé en tant que ministre des Finances, vous ne pouviez pas prononcer les mots “politique économique européenne” ou “politique industrielle européenne” », a déclaré Bruno Le Maire, ministre français des Finances, la semaine dernière après la réunion des ministres.

Leur adoption de politiques industrielles n’a pas empêché les pays occidentaux de critiquer les tactiques de la Chine. L’année dernière, l’Union européenne a accusé la Chine d’inonder le marché de véhicules électriques bon marché subventionnés par le gouvernement.

Cette semaine, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s’est plainte que les subventions chinoises aux énergies vertes poussaient les entreprises américaines et européennes à la faillite.

Et mercredi, le président Joe Biden a appelé à des augmentations majeures de certains tarifs sur les produits sidérurgiques et d’aluminium en provenance de Chine en réponse à un afflux de produits chinois subventionnés vers les États-Unis.

« No brainer »

En général, les évaluations positives des politiques industrielles se sont multipliées ces dernières années. Un aperçu du sujet par une équipe comprenant Dani Rodrik, économiste à Harvard, a constaté que « la récente récolte d’articles offre en général un point de vue plus positif sur la politique industrielle », par rapport à « l’opposition réflexe traditionnelle des économistes ».

Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel et professeur à l’Université Columbia, a qualifié la politique industrielle de décision évidente (« no brainer »).

Mais de nombreux économistes, dont Ayhan Kose, de la Banque mondiale, restent sceptiques, faisant valoir que la plupart des politiques industrielles finiront par réduire la croissance globale, aggravant les choses plutôt qu’améliorant la situation.

En réponse à la dernière vague d’interventions, le FMI a élaboré un nouvel ensemble de lignes directrices sur le moment et la manière dont les politiques industrielles devraient être mises en œuvre.

Il y a des gains, si elles sont bien faites et utilisées pour remédier à une défaillance extraordinaire du marché, comme les dangers posés par le changement climatique, a déclaré le FMI. Cela signifie déterminer clairement les avantages sociaux comme la limitation des gaz à effet de serre, le partage large des innovations à travers les frontières et s’abstenir de discriminer les entreprises étrangères.

Mais une grande partie de l’analyse a été consacrée à la facilité avec laquelle les choses peuvent mal tourner, par une mauvaise allocation ou un gaspillage d’argent, en donnant trop de poids aux intérêts commerciaux puissants dans les décisions gouvernementales ou en déclenchant une guerre commerciale du tac au tac.

« Ce qui ressort de cette résurgence actuelle, c’est qu’il y a un recours à des subventions coûteuses », a déclaré Era Dabla-Norris, auteure de l’analyse. Et celles-ci sont souvent « combinées à d’autres types de mesures discriminatoires contre les entreprises étrangères ».

Lorsque des mesures protectionnistes faussent les flux commerciaux et d’investissements mondiaux, a-t-elle déclaré, « l’économie mondiale est perdante ». De telles politiques peuvent rendre la production plus coûteuse, provoquant une hausse des prix.

Mesures coordonnées

Les gouvernements s’immiscent dans les marchés pour toutes sortes de raisons – pour empêcher les pertes d’emplois, stimuler les investissements dans un secteur particulier ou contrecarrer un rival géopolitique.

Sur les 2500 interventions introduites l’an dernier, la protection des industries nationales représentait la plus grande part, suivie de la lutte contre le changement climatique ou le renforcement des chaînes d’approvisionnement, selon une étude réalisée conjointement avec le FMI. Les mesures citant la sécurité nationale comme motivation représentaient la plus petite part.

Les données suggéraient également que lorsqu’un pays introduisait une subvention, il y avait environ 75 % de chances qu’au bout d’un an, un autre pays introduise une subvention similaire sur le même produit.

Quoi qu’il en soit, à mesure que les craintes quant à la capacité de l’Europe à concurrencer les États-Unis et la Chine augmentent, l’Union européenne semble déterminée à aller de l’avant avec plus d’interventions économiques coordonnées.

La France a proposé les mesures les plus énergiques, notamment une disposition visant à réserver la moitié des dépenses publiques issues de la politique industrielle aux produits et services fabriqués en Europe, tandis que l’Allemagne s’est montrée plus sceptique à l’égard des approches « Achetons européen ».

Mais il y a un soutien généralisé à l’augmentation du financement, à la réduction des réglementations fastidieuses et à la promotion d’un marché unique pour les investissements et l’épargne.

En février, le Parlement européen a accepté d’accroître sa propre capacité industrielle verte, et en mars, le bloc a adopté des règlements pour sécuriser son approvisionnement en matières premières essentielles et renforcer la production locale. Les membres ont également proposé pour la première fois une stratégie industrielle de défense commune.

Cet article a été publié dans le New York Times.

Lisez la version originale (en anglais ; abonnement requis)